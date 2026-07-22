Не поспішайте позбуватися кабачків: приготуйте кашку за рецептом, якому понад 60 років

Обсмажені кабачки з цибулею та томатом можна поставити навіть на святковий стіл

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Якщо у вас накопичилося забагато кабачків, а звичні страви вже набридли, не поспішайте роздавати їх сусідам. Із простих овочів виходить ароматна закуска, яка за смаком нагадує кабачкову ікру, але готується просто й без додавання консервантів.

Рецептом кашки з кабачків поділилися на сторінках кулінарної книги "Українські страви", виданої ще у 1960 році. Це один із найпростіших способів впоратися з урожаєм кабачків.

Для кашки краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням — вони швидше розм'якшуються і не дають гіркоти. Якщо кабачки великі й насіння вже дозріло, серединку з насінням варто вирізати. Томатне пюре можна замінити звичайною томатною пастою, розведеною водою, а замість готового оцту підійде свіжий лимонний сік.

Готову кашку можна закатати в банки й зберігати в холодильнику кілька тижнів, а можна з'їсти в день приготування.

Інгредієнти:

1 кг кабачків

250 г цибулі

2 ст. ложки рослинної олії

190 мл (3/4 склянки) томатного пюре

2 ст. ложки 3% оцту

дрібка меленого гострого перцю

1 невеликий зубчик часнику

сіль за смаком

Рецепт кашки з кабачків із книги "Українські страви"

Приготування:

Кабачки промийте, очистьте і наріжте невеликими кубиками. Обсмажте кабачки на рослинній олії до легкої золотавої скоринки. Цибулю очистьте, шаткуйте та злегка обсмажте окремо. Обсмажені кабачки й цибулю перекладіть у сотейник, додайте томатне пюре та сіль. Тушкуйте масу на слабкому вогні до повної готовності кабачків, періодично помішуючи. Готову масу зніміть з вогню і повністю охолодіть. Охолоджені кабачки пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером. Додайте оцет, решту рослинної олії, мелений перець та дрібно нарізаний часник. Ретельно перемішайте.

Кабачкова закуска. Фото згенероване ШІ

Кабачкову кашку можна подати як самостійну закуску або намазку на хліб. Вона добре поєднується з чорним хлібом, відварною картоплею, м'ясними та рибними стравами. Також цю закуску можна поставити на святковий стіл разом з іншими овочевими заготовками.