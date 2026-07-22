Не поспішайте позбуватися кабачків: приготуйте кашку за рецептом, якому понад 60 років
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Обсмажені кабачки з цибулею та томатом можна поставити навіть на святковий стіл
Якщо у вас накопичилося забагато кабачків, а звичні страви вже набридли, не поспішайте роздавати їх сусідам. Із простих овочів виходить ароматна закуска, яка за смаком нагадує кабачкову ікру, але готується просто й без додавання консервантів.
Рецептом кашки з кабачків поділилися на сторінках кулінарної книги "Українські страви", виданої ще у 1960 році. Це один із найпростіших способів впоратися з урожаєм кабачків.
Для кашки краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням — вони швидше розм'якшуються і не дають гіркоти. Якщо кабачки великі й насіння вже дозріло, серединку з насінням варто вирізати. Томатне пюре можна замінити звичайною томатною пастою, розведеною водою, а замість готового оцту підійде свіжий лимонний сік.
Готову кашку можна закатати в банки й зберігати в холодильнику кілька тижнів, а можна з'їсти в день приготування.
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків
- 250 г цибулі
- 2 ст. ложки рослинної олії
- 190 мл (3/4 склянки) томатного пюре
- 2 ст. ложки 3% оцту
- дрібка меленого гострого перцю
- 1 невеликий зубчик часнику
- сіль за смаком
Приготування:
- Кабачки промийте, очистьте і наріжте невеликими кубиками.
- Обсмажте кабачки на рослинній олії до легкої золотавої скоринки.
- Цибулю очистьте, шаткуйте та злегка обсмажте окремо.
- Обсмажені кабачки й цибулю перекладіть у сотейник, додайте томатне пюре та сіль.
- Тушкуйте масу на слабкому вогні до повної готовності кабачків, періодично помішуючи.
- Готову масу зніміть з вогню і повністю охолодіть.
- Охолоджені кабачки пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером.
- Додайте оцет, решту рослинної олії, мелений перець та дрібно нарізаний часник. Ретельно перемішайте.
Кабачкову кашку можна подати як самостійну закуску або намазку на хліб. Вона добре поєднується з чорним хлібом, відварною картоплею, м'ясними та рибними стравами. Також цю закуску можна поставити на святковий стіл разом з іншими овочевими заготовками.