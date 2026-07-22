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Не поспішайте позбуватися кабачків: приготуйте кашку за рецептом, якому понад 60 років

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Закуска з кабачків
Закуска з кабачків. Фото Колаж "Телеграфу"

Обсмажені кабачки з цибулею та томатом можна поставити навіть на святковий стіл

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Якщо у вас накопичилося забагато кабачків, а звичні страви вже набридли, не поспішайте роздавати їх сусідам. Із простих овочів виходить ароматна закуска, яка за смаком нагадує кабачкову ікру, але готується просто й без додавання консервантів.

Рецептом кашки з кабачків поділилися на сторінках кулінарної книги "Українські страви", виданої ще у 1960 році. Це один із найпростіших способів впоратися з урожаєм кабачків.

Для кашки краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням — вони швидше розм'якшуються і не дають гіркоти. Якщо кабачки великі й насіння вже дозріло, серединку з насінням варто вирізати. Томатне пюре можна замінити звичайною томатною пастою, розведеною водою, а замість готового оцту підійде свіжий лимонний сік.

Готову кашку можна закатати в банки й зберігати в холодильнику кілька тижнів, а можна з'їсти в день приготування.

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків
  • 250 г цибулі
  • 2 ст. ложки рослинної олії
  • 190 мл (3/4 склянки) томатного пюре
  • 2 ст. ложки 3% оцту
  • дрібка меленого гострого перцю
  • 1 невеликий зубчик часнику
  • сіль за смаком
Закуска з кабачків з томатом — покроковий рецепт
Рецепт кашки з кабачків із книги "Українські страви"

Приготування:

  1. Кабачки промийте, очистьте і наріжте невеликими кубиками.
  2. Обсмажте кабачки на рослинній олії до легкої золотавої скоринки.
  3. Цибулю очистьте, шаткуйте та злегка обсмажте окремо.
  4. Обсмажені кабачки й цибулю перекладіть у сотейник, додайте томатне пюре та сіль.
  5. Тушкуйте масу на слабкому вогні до повної готовності кабачків, періодично помішуючи.
  6. Готову масу зніміть з вогню і повністю охолодіть.
  7. Охолоджені кабачки пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером.
  8. Додайте оцет, решту рослинної олії, мелений перець та дрібно нарізаний часник. Ретельно перемішайте.
Що приготувати з кабачків — рецепт закуски
Кабачкова закуска. Фото згенероване ШІ

Кабачкову кашку можна подати як самостійну закуску або намазку на хліб. Вона добре поєднується з чорним хлібом, відварною картоплею, м'ясними та рибними стравами. Також цю закуску можна поставити на святковий стіл разом з іншими овочевими заготовками.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска