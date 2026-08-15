Билецкий может спасти Славянск и Краматорск: почему ему под силу переломить ход событий

Бутусов предлагает расширить ответственность 3-го армейского корпуса

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Потеря Славянска и Краматорска может создать для Украины значительно более серьезные военно-политические риски, считает командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов. По его мнению, ответственность за оборону этого направления должен взять на себя командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

В публикации в Facebook Бутусов объяснил, почему именно Третий армейский корпус, по его мнению, может быть привлечен к стабилизации ситуации возле Славянска и Краматорска, а также какие изменения в управлении войсками он считает необходимыми.

Бои приближаются к Славянску

Как сообщил Бутусов, российские войска штурмуют лес Чобиток и другие господствующие высоты на восточной окраине Славянска.

Он подчеркивает, что контроль над этими позициями может иметь важное значение для дальнейших боев.

"Если мы оттуда отступим и враг развернет на этих высотах свои позиции БПЛА, на сторону врага перейдут тактические преимущества, и Славянск-Краматорск начнут постепенно теряться", — написал Бутусов.

По его оценке, Славянск и Краматорск являются одним из важнейших естественных оборонительных рубежей Донбасса.

"Славянск — Краматорск — это наиболее удобный естественный оборонительный рубеж, в случае захвата этих городов это приведет к потере Донбасса", — отметил журналист.

Бутусов также прогнозирует, что потеря агломерации может усилить давление на Украину со стороны западных партнеров относительно переговоров с Россией.

Краматорск. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Краматорск. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Почему Бутусов предлагает именно Билецкого

Главную роль в своем предложении Бутусов отводит командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому.

По его мнению, речь идет не о формальном назначении нового командира, а о концентрации сил и изменении подхода к управлению битвой.

"Ответственность — это значит не просто взять себе должность, а значит спланировать битву, сосредоточить надежные штурмовые подразделения, выстроить боевые порядки БПЛА и переломить ход битвы", — объяснил Бутусов.

Он считает, что у Билецкого есть для этого необходимый опыт, а подразделения Третьего армейского корпуса уже действуют неподалеку.

"Фланг корпуса Билецкого — это Донбасс, Лиман, где он держит фронт и где враг не может продвинуться ни на шаг", — написал Бутусов.

Именно поэтому журналист предлагает рассмотреть возможность расширения полосы ответственности Третьего корпуса в сторону Славянска.

Нужно объединить оборону более широкого участка

Бутусов считает, что в случае такого решения под командование Билецкого стоит передать не только корпус, который отвечает за Славянское направление.

По его словам, координация должна охватывать также силы, которые обороняют Константиновку.

Причина — российские войска давят сразу на нескольких направлениях, поэтому оборону, по его мнению, нужно организовывать как единую систему.

"Командиры 3-го корпуса помогут упорядочить боевые порядки наших войск на основе своего успешного опыта", — отметил Бутусов.

При этом он подчеркивает, что проблема не обязательно заключается в нехватке войск.

Какие силы уже есть на направлении

Бутусов отдельно обращает внимание на 11-й армейский корпус. По его словам, ситуация там сложная, но украинские войска продолжают оказывать сопротивление.

Среди подразделений, которые он упоминает:

54-я отдельная механизированная бригада;

81-я отдельная аэромобильная бригада;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада;

18-я бригада;

432-й полк беспилотных систем.

Особенно Бутусов отметил работу 432-го полка БПЛА, которым командует Олег Ляшко. По его словам, подразделение является одним из самых эффективных на фронте в борьбе с российской пехотой.

Поэтому, по его мнению, переломить ситуацию можно не только переброской новых сил, но прежде всего благодаря лучшей координации уже имеющихся подразделений.

"Только упорядочивание управления и организации на фронте сейчас позволит переломить ход битвы, которая пока что происходит не в нашу пользу", — подытожил Бутусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Третий армейский корпус под командованием Билецкого изменил ситуацию под Лиманом.