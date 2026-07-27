Забудьте о старой стирке: технология, которая лучше борется со стойкими пятнами

Этот режим в стиральной машине создает пену, которая глубже очищает одежду

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Обычная стирка постепенно уходит в прошлое — современные стиральные машины получают технологии, которые не просто очищают вещи, но помогают дольше сохранять их вид. Одно из новых устройств делает ставку на густую пену, специальную конструкцию барабана и автоматический уход за бельем.

Им стала машинка TCL P682 Super Drum, как написали в LosAndes 142. Машина имеет большой барабан диаметром 540 мм и специальные ребра внутри, создающие движения, похожие на ручную стирку. Это помогает лучше удалять загрязнение, не усугубляя трение о ткань.

Стиральная машина сама контролирует средство, воду и движение белья. Фото: LosAndes 142

Главная особенность – технология JetBubble. Она смешивает моющее средство с водой и воздухом, образуя густую пену, которая быстрее проникает в волокна одежды.

Для жирных и кофейных пятен предусмотрены специальные режимы по регулировке температуры и скорости вращения барабана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одна незаметная деталь в стиральной машине может стать причиной затхлого запаха одежды, если ее регулярно не очищать. Многие даже не догадываются о ней.