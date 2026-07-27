Не спешите сразу браться за швабру: уборка перед приходом гостей может занять всего 15 минут

Не нужно тратить силы на уборку вещей, которые гости, вероятно, даже не заметят

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Когда к нам должны прийти гости, многие начинают генеральную уборку: моют пол, чистят ванную или пытаются сделать всю квартиру идеальной. Но дизайнеры интерьера говорят, что первое впечатление производят совсем не эти вещи.

По словам экспертов с издания "elle", главное — не блестящая чистота, а отсутствие визуального шума. Именно лишние предметы, лежащие без определенного места, могут сделать даже чистый дом захламленным.

Начните с поверхностей

Эксперты советуют, прежде всего, убрать горизонтальные поверхности — журнальные и обеденные столы, кухонную столешницу, тумбы в прихожей.

Именно эти места гости замечают в первую очередь. Чеки, ключи, пакеты, провода или разные мелочи могут создавать ощущение беспорядка даже в чистой квартире. Зато несколько продуманных деталей — ваза, красивый поднос или книги — сделают пространство более стильным.

Книги, свечи и другие предметы на журнальном столике. Фото: planner5d

Не количество вещей, а порядок имеет значение

Уютный дом не означает, что в нем должно быть мало предметов. Личные вещи, фотографии или книги придают характер.

Проблема возникает тогда, когда у бытовых вещей нет своего места: сумки, игрушки, зарядки или случайные предметы на видном месте создают хаос.

Беспорядок в комнате. Фото: dreamstime

Особое внимание — кухне и прихожей

В квартирах с открытой планировкой кухня часто становится первой зоной, которую видят гости. Следует убрать лишние упаковки и оставить только то, что выглядит аккуратно и уместно.

Прихожая также формирует первое впечатление. Разбросанную обувь, куртки и сумки лучше спрятать, а свободное пространство дополнить зеркалом, лампой или цветами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сделать с мусорным ведром, чтобы оно не воняло.