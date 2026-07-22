Секрет долгого хранения помидоров: два простых ингредиента помогут сохранить их свежими (видео)

Свежие помидоры – один из главных сезонных продуктов лета, но даже в холодильнике они нередко быстро теряют упругость, становятся мягкими или покрываются плесенью.

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Особенно досадно, когда овощи покупают впрок, а уже через несколько дней часть урожая приходится выбрасывать. В соцсетях набирает популярность простой способ, который, по словам его поклонников, помогает дольше сохранить помидоры свежими. Для этого понадобятся всего два доступных ингредиента, которые есть почти на каждой кухне. Об этом говорится на TikTok-странице "aveonelizabeth".

Как подготовить помидоры к длительному хранению

Автор популярного видео в TikTok утверждает, что перед тем как убрать помидоры к холодильнику, их следует тщательно очистить. Для этого она использует пищевую соду и дистиллированный уксус.

Сначала овощи нужно выложить в глубокую емкость или раковину, посыпать небольшим количеством соды, а затем добавить немного уксуса. После этого помидоры следует полностью залить водой и оставить на несколько минут.

При такой промывке с поверхности овощей удаляются загрязнения, пыль и часть микроорганизмов, которые могут ускорять порчу продукта.

Почему важно хорошо высушить овощи

После промывки помидоры необходимо тщательно вытереть бумажными полотенцами или оставить до полного высыхания.

Именно лишняя влага часто становится одной из причин появления плесени и быстрой порчи овощей. Если положить помидоры в холодильник мокрыми, срок хранения может существенно сократиться.

Поэтому, прежде чем убрать плоды на полку, следует убедиться, что на их поверхности не осталось капель воды.

Как правильно хранить помидоры

После высушивания автор лайфхака советует сложить помидоры в стеклянную банку или другую чистую емкость с крышкой. На дно желательно положить бумажное полотенце, которое будет поглощать остатки влаги.

Затем емкость нужно поставить в холодильник. По словам автора видео, при таком способе помидоры могут оставаться свежими до двух недель.

Впрочем, универсальной гарантии этот метод не дает. На длительность хранения влияют сорт овощей, степень их спелости, начальное качество плодов и температура в холодильнике.

Что еще поможет продлить свежесть помидоров

Специалисты советуют внимательно перебирать помидоры перед хранением. Если среди них есть плоды с трещинами, вмятинами или признаками порчи, их лучше использовать прежде всего, ведь они могут ускорить порчу других овощей.

Не менее важно не складывать помидоры слишком плотно друг к другу. Свободная циркуляция воздуха помогает дольше поддерживать их свежесть.

Также следует регулярно проверять запасы и сразу убирать плоды, которые начали портиться.

Сохранить свежими помидоры дольше помогает не только холодильник, но и правильная подготовка перед хранением. Популярный лайфхак с содой и уксусом привлек внимание пользователей соцсетей благодаря своей простоте, однако его эффективность может отличаться в зависимости от качества овощей и условий хранения. В любом случае тщательная очистка, полное высушивание и правильное размещение помидоров помогут сохранить их свежесть значительно дольше.