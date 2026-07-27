Далеко не каждый: сколько украинцев действительно получали "Нацкэшбек" (документ)

Программа уже охватила миллионы покупателей

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К программе "Национального кэшбека" присоединились более 10,15 млн украинцев, однако активных пользователей вдвое меньше — более 5 миллионов. Учитывая количество оставшихся в стране украинцев — преимущество от покупки национального продукта мог получать каждый третий. В настоящее время в Украине около 29 млн человек.

Такие данные сообщили в АО "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине" в ответ на запрос "Телеграфа". Всего программа охватила более 2 тысяч украинских производителей и более 422 товаров украинского производства.

Агентство индустриального развития "Сделано в Украине" ответило на запрос "Телеграфа"

Подробности о участниках программы и выплат/ "Телеграф"

За время действия программы к ней на определенный период присоединили также кэшбек на горючее — его сумму добавили к выплате за март и апрель. Денежные средства за май и июнь начислят в соответствии с графиком выплат.

Напомним, накопленные в рамках программы "Национальный кэшбэк" средства, выплаченные за апрель 2026 года и периоды до него, необходимо использовать до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты неиспользованный остаток будет возвращен в государственный бюджет.

В то же время, программа продолжает действовать. Украинцы и дальше будут получать компенсацию в размере 5% или 15% за покупку товаров украинского производства.

На что действуют 5 и 15 процентов "Национального кэшбека"/Инфографика "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство украинцев используют накопленные средства для оплаты коммунальных услуг. Покупка товаров украинского производства – на втором месте.