Часник не проросте й не згниє: простий секрет зберігання до нового врожаю — перевірте, чи знаєте ви цей спосіб (відео)

Зберегти часник свіжим, соковитим і ароматним до наступного врожаю — завдання, яке щороку постає перед багатьма господарями.

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Адже навіть добре висушені головки з часом можуть втрачати вологу, проростати або псуватися. Та існує простий спосіб, який допомагає продовжити термін зберігання улюбленої городньої культури. Про це розповіли на Instagram-сторінці "oksana_negerhyk_".

Йдеться про звичайну кухонну сіль. Саме її часто використовують як доступний домашній засіб для зберігання часнику. Втім, результат значною мірою залежить від правильної підготовки врожаю.

Після збирання часник насамперед потрібно ретельно просушити. Для цього головки залишають приблизно на 10–14 днів у сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Після цього їх очищають від зайвого ґрунту, обрізають корінці та стебло, залишаючи близько 3–5 сантиметрів.

Особливу увагу варто приділити відбору головок. Для тривалого зберігання підходить лише здоровий, щільний часник без тріщин, пошкоджень і найменших ознак гнилі. Навіть одна зіпсована головка може стати причиною проблем під час зберігання всього запасу.

Підготовлений часник складають у сухі скляні банки, після чого пересипають звичайною кухонною сіллю. Важливо, щоб сіль заповнила проміжки між головками. Зверху також насипають додатковий шар.

Герметично закривати банки не рекомендується. Їх можна накрити марлею або використати кришку з отворами, щоб забезпечити доступ повітря. Зберігати такі банки варто у сухому, прохолодному та темному місці.

Вважається, що сіль допомагає поглинати надлишкову вологу, створюючи умови, за яких часник довше залишається придатним до споживання. За правильного зберігання головки можуть довше не проростати, не пліснявіти та зберігати свої смакові властивості.

Тож якщо цього року ви зібрали хороший урожай часнику, не поспішайте ховати його в комору без підготовки. Спробуйте перевірений домашній спосіб із сіллю — можливо, саме він допоможе зберегти ваш запас до нового врожаю.