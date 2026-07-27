Сглаженные морщинки и "новое" лицо: как изменилась бывшая соратница Януковича Анна Герман

На публике бывшая нардепка в последний раз появлялась в 2025 году

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Бывшая соратница президента-беглеца Виктора Януковича Анна Герман давно не участвует в украинской политике, однако время от времени снова напоминает о себе. На свежих фотографиях экс-нардеп "Партии регионов" выглядит настолько иначе, что в сети в очередной раз заговорили о пластических операциях и неудачных экспериментах с образом.

В последний раз на публике Герман появлялась на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. На кадрах 65-летняя экс-нардеп — в черном деловом костюме, с большими очками, украшениями премиального сегмента и короткой прической, которую многие даже приняли за парик.

Особое обсуждение вызвало ее лицо. Комментаторы обратили внимание на очень гладкую кожу, измененные черты и в целом заметно более молодой вид. Подобные разговоры вокруг Герман возникают не в первый раз — уже много лет ей приписывают регулярные косметологические процедуры и пластические операции. Сама же она публично не подтверждала, что обращалась к пластическим хирургам.

Анна Герман. Фото: zakordon.rayon.in.ua

На отдельных фотографиях, опубликованных с мероприятия, Герман также можно увидеть рядом с Юлией Тимошенко. На фотографиях они мило общаются.

Анна Герман и Юлия Тимошенко. Фото: zakordon.rayon.in.ua

Анна Герман на молитвенном завтраке в Вашингтоне. Фото: телеграмм

Впрочем, внешность далеко не главное, чем запомнилась Герман украинцам. До прихода в большую политику она работала журналисткой, а затем стала одной из ближайших соратниц Виктора Януковича. Сначала исполняла обязанности его пресс-секретаря и советника, а после победы Януковича на президентских выборах получила должность заместителя главы Администрации президента.

Анна Герман

В Верховной Раде Герман дважды избиралась народным депутатом от "Партии регионов". Именно этот период и сделал ее одной из самых узнаваемых представительниц политической силы, после революции достоинства фактически прекратившей существование. Она поддерживала курс тогдашней власти и голосовала за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года, которые стали одним из символов попытки подавить Евромайдан.

Анна Герман и Виктор Янукович

После побега Януковича в Россию Герман больше не вернулась в большую украинскую политику. Время от времени она появляется на публичных мерах, однако прежнего политического влияния уже не имеет. И если политическую карьеру Герман вряд ли можно назвать успешной после 2014 года, то попытки выглядеть моложе, похоже, она не оставляет.

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