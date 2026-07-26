Иран угрожает Украине после громких обвинений: куда могут достать его ракеты (карта)

В Тегеране заявили о намерении защищать свои интересы

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Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в якобы нападении на торговое судно страны на территории Каспийского моря. Тегеран назвал инцидент актом агрессии.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на МИД Ирана. Согласно заявлениям ведомства, атака была совершена рано утром в субботу, 25 июля. На борту судна раздался взрыв, в результате которого погиб один моряк и еще один был ранен.

Тегеран назвал происшествия "актом агрессии" и нарушением статьи 2(4) Устава ООН и заявил, что она может еще больше разжечь и расширить войну России против Украины. Для передачи протеста из-за "вражеской и преступной" атаки МИД страны вызвал поверенного по делам Украины в Тегеране.

В то же время Иран заявляет, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность. При этом ответственность за последствия так называемого "авантюризма" украинского руководства будет возлагать на Киев и его союзников.

Тегеран призвал Совет Безопасности ООН, европейские страны и всех членов ООН привлечь руководство Украины к ответственности.

Что говорил Владимир Зеленский

Днем 25 июля в официальном Telegram-канале президента Украины Владимир Зеленского был опубликован пост, в котором заявлялось об "очень хороших результатах" дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль.

При этом конкретно о судне, о котором говорит Иран, Зеленский не сообщал.

Могут ли иранские ракеты достать до Украины

После громких заявлений в социальных сетях сали обсуждать, что иранские ракеты могут долелать до территории Украины.

Радиус дальности иранских ракет

С северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать американские военные базы в Греции, Болгарии, Румынии, а также Украине и Молдове.

Кроме того, если Khorramshahr действительно соответствует заявленным характеристикам и летит на расстояние до 3 тысяч километров, то под ударом может оказаться значительная часть Европы. Под угрозой такие страны как Германия, включая Берлин, и Италия, включая Рим.

Радиус дальности иранских ракет

Между Киевом и Тегераном – около 2 300 тысяч километров напрямую. От северо-западных границ Ирана до юга Украины – более 1 000 км.

Иран и Украина на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда долетят обещанные Зеленским дроны.