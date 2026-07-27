Не ищите в других местах: в "АТБ" объяснили, как сделать заявку на товар, которого нет на полках магазина

Расширение ассортимента сети – в руках покупателей

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Ассортимент товаров в разных супермаркетах может отличаться. Поэтому покупателям иногда приходится курсировать от магазина к магазину в поисках нужных позиций.

"Телеграф" обратился в службу поддержки сети "АТБ", чтобы выяснить, могут ли клиенты самостоятельно формировать запрос на товары, до сих пор не представленные на полках магазинов.

Как выяснилось, такая возможность действительно существует. По словам представителя сети, соответствующее обращение будет передано "для статистики" на рассмотрение службы закупок.

Об этом мало кто знает

Впрочем, делать это нужно не в самом магазине, а через чат-бот или же отправив письмо на официальный электронный адрес сети. В обращении следует указать название желаемого товара, город и конкретный магазин, для которого актуально это предложение.

Также в службе поддержки отметили, что окончательное решение о появлении нового товара принимает руководство компании.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, почему иногда ценники сворачивают на полках: магазин еще не знает стоимость?