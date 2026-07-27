Без молока и сиропа: новый рецепт кофе из TikTok покорил любителей бодрости

Необычное сочетание уже называют одним из самых интересных кофейных экспериментов последних лет

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Кофейные тренды меняются почти ежемесячно, а пользователи TikTok продолжают придумывать новые способы разнообразить любимый напиток. На этот раз стремительно набирает популярность рецепт, в котором эспрессо сочетают с… колой.

Подробнее о том, как приготовить этот напиток, рассказало издание Femcafe.

На первый взгляд сочетание кофе с колой кажется странным, однако поклонники рецепта утверждают, что газированный напиток добавляет освежающих ноток, а кофе обеспечивает яркий аромат и дополнительный заряд энергии.

На самом деле, этот напиток вовсе не является новым изобретением блоггеров. Еще в 2006 году компания Coca-Cola представила кофейный напиток Coca-Cola Blāk, однако через два года его сняли с производства. Позже в разных странах мира продавали Coca-Cola Coffee Plus и Coca-Cola with Coffee, но глобальную популярность они так и не приобрели.

Когда-то это уже было популярно

Сегодня же рецепт переживает второе рождение благодаря социальным сетям. Приготовить его можно и дома: достаточно налить в стакан со льдом охлажденную колу и осторожно добавить сверху порцию свежесваренного эспрессо. Из-за разной плотности жидкостей напиток выглядит эффектно, а перед употреблением его рекомендуют перемешать.

Поклонники этого рецепта отмечают, что вкус получается необычным — с легкой карамельной сладостью, кофейной горчинкой и приятной газировкой.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в сети показали новый летний хит из кофе и копеечного ингредиента.