В Україні пропонують заборонити TikTok: популярну соцмережу називають загрозою для ЗСУ

На ByteDance вимагають накласти санкції

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В Україні пропонують заборонити сервіс для перегляду коротких відео TikTok. Радикальні заходи аргументують питаннями кібербезпеки

Відповідна петиція з’явилася на сайті Кабміну. На думку авторки звернення, в умовах повномасштабної війни з РФ дана платформа може становити загрозу національній безпеці країни одразу з кількох причин:

Ворог може просувати ІПСО через TikTok

"Платформа масово використовується російськими спецслужбами для поширення дезінформації, пропаганди, розколу українського суспільства, дискредитації Збройних Сил України та зриву мобілізаційних заходів. Алгоритми TikTok виявилися уразливими до штучного маніпулювання та просування ворожого контенту", — йдеться у петиції.

Витік чутливих даних

Авторка заявляє, що через відео в TikTok регулярно фіксуються переміщення військової техніки, позицій ППО та наслідків прильотів.

Небезпека для дітей

"Алгоритми платформи спонукають до поширення деструктивного контенту, небезпечних челенджів та закликів до самовіддачі чи протиправних дій серед неповнолітніх", — стверджується в петиції.

Підкреслюється, що через загрози нацбезпеки низка західних країн уже вводила або активно впроваджує обмеження та заборони щодо платформи.

У зв’язку з усім вищезгаданим документ пропонує ініціювати розгляд Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) питання щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти компанії ByteDance та платформи TikTok.

"Доручити СБУ та Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України розробити та впровадити механізми технічного блокування доступу до сервісу TikTok на території України. Внести зміни до законодавства, які б забороняли використання додатка TikTok на пристроях державних службовців, військовослужбовців та працівників критичної інфраструктури", — йдеться у тексті.

Довідка: петицію було опубліковано на сайті Кабміну 23 липня. Для її розгляду потрібно 25 тисяч голосів (зібрано 3).

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