Не оставляйте грядку после чеснока пустой: что обязательно посадить на этом месте
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Землю после чеснока нежелательно оставлять пустой
Многие огородники после сбора урожая чеснока перекапывают грядки и оставляют землю пустой до самой весны. Профессионалы называют это ошибкой, ведь за оставшееся время можно успеть вырастить урожай других культур, а дожди не будут вымывать питательные вещества из грядки.
О том, что посеять на месте чеснока и что нельзя сажать на этом месте, рассказало издание Wprost Dom.
Почему нельзя оставлять грядку пустой
Чеснок в процессе роста активно вытягивает из почвы азот, но это не значит, что земля после сбора урожая нуждается в отдыхе. Наоборот, чем дольше участок остается голым, особенно в дождливую погоду, тем сильнее почва теряет структуру и питательные вещества. Дожди вымывают полезные элементы, поверхность земли покрывается коркой, зарастает сорняками.
Что делать после сбора урожая чеснока
Прежде чем что-либо сажать, грядку нужно подготовить:
- удалите из земли все остатки корней, зубчики и сухую шелуху;
- аккуратно разрыхлите почву;
- добавьте 2–3 см хорошо перепревшего компоста;
- обильно полейте участок.
Что посадить на место чеснока
Июль — куда более подходящий месяц для посева, чем принято думать. На освободившейся после чеснока грядке успевают вырасти:
- руккола,
- укроп,
- шпинат,
- летний и осенний салат,
- редис,
- листовая петрушка.
Руккола и редис готовы к сбору уже через 3–5 недель, а салат и шпинат успевают вырасти до осенних холодов. Прохладная погода им даже на руку.
Если планов собирать повторный урожай нет, посейте на месте чеснока культуры, которые помогут восстановить плодородие почвы:
- фацелия,
- белая горчица,
- гречиха,
- люпин,
- готовые смеси покровных культур.
Их корни разрыхляют почву и удерживают влагу, а сама зелень подавляет рост сорняков и защищает грунт от эрозии во время летних ливней. Бобовые вдобавок фиксируют атмосферный азот благодаря клубеньковым бактериям.
Что нельзя сажать после чеснока
После чеснока не стоит сразу сажать лук, лук-порей, шнитт-лук или шалот. Все эти растения относятся к одному ботаническому семейству и уязвимы к одним и тем же болезням — белой гнили, фузариозному увяданию, корневой гнили. Специалисты советуют выдерживать паузу минимум в три, а лучше в четыре года, прежде чем возвращать луковичные культуры на месте чеснока.