Это слово знают только местные: как украинцы в разных регионах называют криницю

Такое название колодца не всюду услышишь

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В Украине одна и та же вещь может иметь десятки названий в зависимости от региона. То, что для одних криниця, в другой местности могут называть совсем иначе — и некоторые из этих слов сегодня знают лишь местные жители.

Репетитор украинского языка под ником "oksana_rus_nmt200" спросила у соцсети Threads, как в разных уголках нашей страны местные называют источник воды. Для большинства людей привычны слова криниця или колодязь.

Некоторые криниці называют кирницею или кірницею. Такие слова являются диалектными формами, которые в течение многих лет передавались от поколения к поколению. Еще одно известное название – журавель. Так часто называют не саму криницю, а конструкцию с длинным деревянным рычагом, с помощью которого достают воду из глубины.

Также в народном языке можно встретить слово студня – древнее название места, откуда берут воду. Оно связано со словами "студений", "холодний", ведь вода из подземных источников обычно была прохладной даже в жару.

Как в Украине называют обычный колодец. Фото: Тreads

Но среди украинских диалектов есть еще одно необычное название – басина. Это уже не просто криниця или колодязь. Басиной называли большую подземную емкость из глины, которую использовали для хранения привозной воды. Такие постройки были особенно важны там, где не хватало природных источников, а воду приходилось доставлять.

Колодец имеет десятки названий в регионах. Фото: Тreads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы в разных регионах называют самый вкусный кусочек арбуза.