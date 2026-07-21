Не просто серединка: как украинцы в разных регионах называют самый вкусный кусочек арбуза

А как у вас называют этот кусочек, за который всегда идет "бой" между детьми?

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В Украине самая вкусная частица арбуза имеет много милых названий. Сладкую серединку полосатого плода по-разному называют в зависимости от региона.

Об этом жители разных частей Украины рассказали в комментариях под публикацией пользовательницы с ником marinalaw в соцсети Threads. Она спросила, как украинцы называют серединку арбуза. Автор поста из Днепропетровской области, в ее семье она называлась "душка".

Самый сладкий кусочек арбуза. Фото: Threads

Жители региона подтвердили, что серединку арбуза так называют, но чаще используют другую форму – "душа". Так же на самый сладкий кусочек из середины арбуза говорят и в Херсоне и Запорожье.

На востоке Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, ее называют "баранчик". Это же слово или его разновидность "баранец" используют на Полтавщине, Харьковщине и других регионах.

Еще одно распространенное название серединки арбуза — "волчек", или "волк". В некоторых семьях есть особые названия: в Крыму на эту часть говорят "сердце", в Луганске — "петушок", в Донецкой области — "гребешок".

В Кривом Роге кое-кто называет ее "зайчик". Еще варианты, которые назвали жители Украины — "середушка", "їжачок", "кабанчик", "кобилка", "бабка".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучит самое длинное слово в украинском языке. Мало кто сможет произнести его с первого раза.