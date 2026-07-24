Це слово знають тільки місцеві: як українці в різних регіонах називають криницю

Таку назву криниці не всюди почуєш

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В Україні одна й та сама річ може мати десятки назв залежно від регіону. Те, що для одних є криницею, в іншій місцевості можуть називати зовсім інакше — і деякі з цих слів сьогодні знають лише місцеві жителі.

Репетитор української мови під ніком "oksana_ukr_nmt200" спитала у соцмережі Тhreads, як в різних куточках нашої країни місцеві називають джерело води. Для більшості людей звичними є слова криниця або колодязь.

Дехто криницю називають кирницею або кірницею. Такі слова є діалектними формами, які протягом років передавалися від покоління до покоління. Ще одна відома назва — журавель. Так часто називають не саму криницю, а конструкцію з довгим дерев’яним важелем, за допомогою якого дістають воду з глибини.

Також у народній мові можна зустріти слово студня — давню назву місця, звідки беруть воду. Воно пов’язане зі словами "студений", "холодний", адже вода з підземних джерел зазвичай була прохолодною навіть у спеку.

Як в Україні називають звичайну криницю. Фото: Тhreads

Але серед українських діалектів є ще одна незвична назва — басина. Це вже не просто криниця чи колодязь. Басиною називали велику підземну ємність із глини, яку використовували для зберігання привізної води. Такі споруди були особливо важливими там, де не вистачало природних джерел, а воду доводилося доставляти.

Криниця має десятки назв у регіонах. Фото: Тhreads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українці в різних регіонах називають найсмачніший шматочок кавуна.