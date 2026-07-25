Фильм о Роберте Бровди: кто из украинских актеров смог бы сыграть "Мадяра"

Узнайте, кто из украинских актеров лучше всего передаст характер и харизму военачальника

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Если бы о Роберте Бровде "Мадяра" решили снять украинский художественный фильм, наибольшим вызовом стал выбор актера на главную роль. Образ одного из самых известных командиров современной Украины требует не только внешнего сходства, но и внутренней силы, харизмы и умения передать характер человека, который ежедневно принимает сложнейшие решения.

"Телеграф" решил спросить у искусственного интеллекта, кто из украинских актеров справился бы с этой задачей.

Одним из самых интересных вариантов мог бы стать Алексей Тритенко. Актер не понаслышке знает, что такое военная служба, поэтому способен передать фронтовую атмосферу без искусственного пафоса. К тому же, он уже неоднократно доказывал, что умеет одинаково убедительно играть как драматические, так и сдержанные эмоциональные сцены. Именно такая естественность могла бы сделать образ Мадяра максимально правдивым.

Алексей Тритенко. Фото: инстаграмм

Не менее удачным выбором выглядит Андрей Саминин. Его экранные образы часто сочетают жесткость, спокойствие и уверенность. Это тот тип актера, которому легко поверить в роли командира, способного быстро принимать решения, брать ответственность и вести людей за собой даже в самых тяжелых ситуациях.

Андрей Саминин. Фото: Инстаграмм

Среди возможных кандидатов также называют Ахтема Сеитаблаева. Он хорошо знает, как работать с темой войны, ведь не только снимал соответствующие фильмы, но сам неоднократно воплощал на экране сильных и принципиальных героев. Его актерский опыт, харизма и умение создавать глубокие образы могли бы сделать историю "Мадяра" особенно убедительной.

Ахтем Сеитаблаев. Фото: Инстаграмм

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из звезд Голливуда идеально бы сыграл роль "Мадяра" в кино. Среди возможных кандидатов называют сразу несколько звезд мирового кино.