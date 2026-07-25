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Маринованные помидоры за час: готовятся быстро, съедаются еще быстрее (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные помидоры
Маринованные помидоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отличное дополнение практически к любому блюду

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Не всегда есть время ждать несколько дней, пока овощи промаринуются в холодильнике. Иногда хочется получить готовую закуску к столу уже через час. Это легко организовать с коктейльными помидорами и маринадом на основе овощей и специй.

Этим рецептом поделилась кулинарная блогер liliya.cooking, которая опубликовала пошаговое приготовление закуски в своем Instagram.

Как замариновать помидоры — быстрый способ

Для этого блюда лучше выбирать плотные коктейльные помидоры одинакового размера, чтобы они равномерно промариновались. Маринад стоит взбивать блендером до однородной консистенции. В таком случае он лучше обволакивает половинки помидоров и быстрее отдает им вкус. Чем дольше закуска постоит в холодильнике, тем насыщеннее получится вкус, но час — это тот минимум, после которого блюдо уже можно подавать на стол.

Ингредиенты

  • помидоры коктейльные — 1 кг
  • петрушка — пучок
  • чеснок — 6 зубчиков
  • перец болгарский — 1 штука
  • соль — 1 чайная ложка
  • сахар — 1 столовая ложка
  • уксус 9% — 1 столовая ложка
  • масло растительное — 2 столовые ложки

Приготовление

  1. Помидоры вымыть и разрезать пополам. Петрушку мелко нарезать и добавить к помидорам.
  2. Перец, чеснок, соль, сахар, уксус и масло взбить блендером до однородной массы.
  3. Полученный маринад добавить к помидорам и петрушке, хорошо перемешать.
  4. Поставить закуску в холодильник минимум на час.

Как подавать

Маринованные помидоры хорошо подавать как самостоятельную закуску, а также в сочетании с отварным картофелем, мясными блюдами на гриле или шашлыком. Ароматный маринад можно использовать и как заправку для салатов из свежих овощей.

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Теги:
#Помидоры #Рецепты #Закуска