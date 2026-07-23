Джошуа - Пренга: прогноз на главный бой июля

Друг Украины Джошуа возвращается на ринг

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В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанский супертяж Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).

AJ является безоговорочным фаворитом боя. Об этом сообщает "Телеграф".

К примеру, аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,03, на победу Джошуа. В то же время успех албанца менее вероятен — коэффициент 9,00.

Джошуа фаворит в бою с Пренгой/Инфографика ИИ

Этот поединок является "проходным" для Джошуа. В случае победы Энтони, вероятно, проведет бой против Тайсона Фьюри. Эта "дуэль" является самой ожидаемой в Британии с 2016 года, когда оба британца выиграли свои чемпионские титулы. Несмотря на отсутствие поясов, данный поединок станет грандиозным событием в мире бокса, хотя и запоздалым.

Искусственный интеллект ChatGPT оценил вероятность победы Джошуа в 90%. Британец выглядит фаворитом в глазах ИИ за счет:

значительно более высокого уровня оппозиции за всю карьеру;

отличной работы джебом и на средней дистанции;

превосходства в технике и боксерском IQ;

опыта чемпионских боев и поединков под максимальным давлением.

У Пренги есть шанс на успех, ведь:

его рекорд 20-1, причем все 20 побед добыты нокаутами;

албанец физически мощный панчер, который активно начинает бой;

Кристиану психологически нечего терять, поэтому он может рискнуть с первых секунд.

Редакция "Телеграфа" ставит на победу Джошуа техническим нокаутом до 6 раунда.

Добавим, что Джошуа готовился к бою с Пренгой под руководством украинского тренера Егора Голуба. За последнее время британец сдружился с Александром Усиком и его командой. Украиский "Кот" освободил все титулы и открыл дорогу Энтони к чемпионству. Теперь все в руках AJ.