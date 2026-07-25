Джошуа - Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса
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Британский гигант попытается пройти албанский барьер
В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу профессионального бокса. В главном бою сразятся британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанский супертяж Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Пренга. Шоу начнется поединками раннего прелима, который будут доступны здесь для бесплатного просмотра. Начало — в 16:00 по киевскому времени. Главный бой стартует после полуночи.
Онлайн-трансляция вечера бокса Джошуа — Пренга (обновляется)
Где смотреть бой Джошуа — Пренга
В прямом эфире в Украине и мире шоу бокса Джошуа — Пренга покажет медиа-платформа DAZN. Трансляция будет осуществляться на платной основе.
Прогноз на поединок Джошуа — Пренга
AJ является безоговорочным фаворитом боя. Аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,03, на победу Джошуа. В то же время успех албанца менее вероятен — коэффициент 9,00. Искусственный интеллект ChatGPT оценил вероятность победы Джошуа в 90%. Редакция "Телеграфа" ставит на победу Джошуа техническим нокаутом до 6 раунда.
Полный андеркард шоу Джошуа — Пренга
В андеркарде шоу пройдут несколько примечательных поединков, в частности, на ринг выйдет украинец Александр Хижняк.
Характеристики бойцов
Джошуа немного старше (36 против 35 лет) и выше (198 против 196 см). На взвешивании албанец перевесил британца (118,57 против 113,85 кг).
Напомним, Джошуа готовился к бою с Пренгой под руководством украинского тренера Егора Голуба. За последнее время британец сдружился с Александром Усиком и его командой. Украинец освободил все титулы и открыл дорогу Энтони к чемпионству. В следующем поединке, AJ, вероятно, сразится против Тайсона Фьюри.