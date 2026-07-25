Джошуа - Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса

Британский гигант попытается пройти албанский барьер

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В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу профессионального бокса. В главном бою сразятся британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанский супертяж Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Пренга. Шоу начнется поединками раннего прелима, который будут доступны здесь для бесплатного просмотра. Начало — в 16:00 по киевскому времени. Главный бой стартует после полуночи.

Онлайн-трансляция вечера бокса Джошуа — Пренга (обновляется)

Прямая видеотрансляция поединков раннего андеркарда

Где смотреть бой Джошуа — Пренга

В прямом эфире в Украине и мире шоу бокса Джошуа — Пренга покажет медиа-платформа DAZN. Трансляция будет осуществляться на платной основе.

Прогноз на поединок Джошуа — Пренга

AJ является безоговорочным фаворитом боя. Аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,03, на победу Джошуа. В то же время успех албанца менее вероятен — коэффициент 9,00. Искусственный интеллект ChatGPT оценил вероятность победы Джошуа в 90%. Редакция "Телеграфа" ставит на победу Джошуа техническим нокаутом до 6 раунда.

Полный андеркард шоу Джошуа — Пренга

В андеркарде шоу пройдут несколько примечательных поединков, в частности, на ринг выйдет украинец Александр Хижняк.

Полный кард шоу Джошуа - Пренга

Характеристики бойцов

Джошуа немного старше (36 против 35 лет) и выше (198 против 196 см). На взвешивании албанец перевесил британца (118,57 против 113,85 кг).

Энтони Джошуа vs Кристиан Пренга/Фото: x.com/ringmagazine

Напомним, Джошуа готовился к бою с Пренгой под руководством украинского тренера Егора Голуба. За последнее время британец сдружился с Александром Усиком и его командой. Украинец освободил все титулы и открыл дорогу Энтони к чемпионству. В следующем поединке, AJ, вероятно, сразится против Тайсона Фьюри.