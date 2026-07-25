Джошуа - Пренга: онлайн-трансляция боев андеркарда (видео)

Прямая видеотрансляция поединков раннего прелима

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В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) попытается победить албанского супертяжа Кристиана Пренгу (20-1, 20 КО).

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция разогревочных боев шоу Джошуа — Пренга. Следить за вечером бокса в Эр-Рияде можно в статье: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса". Ориентировочное начало — в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция боев раннего андеркарда шоу Джошуа — Пренга

Добавим, что в основном карде шоу пройдут 6 боев, включая главный поединок — Джошуа — Пренга. Начало мейнкарда в 20:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в прелимах выступит украинский боксер Александр Хижняк, однако организаторы могут показать поединок украинца и в платной трансляции. Отметим, Александр по прозвищу "Полтавский танк" дебютировал в профи на вечере бокса Усика в Украине. Тогда Хижняк добыл досрочную победу в первом раунде.

Полный кард шоу Джошуа - Пренга

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Джошуа — Пренга. Кроме того, озвучен прогноз на этот поединок.