Он просто наклеил объявление "Сдам квартиру" на столб возле остановки и получил штраф

За обычную бумажку в неустановленном месте можно получить штраф до 1360 гривен

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Многие украинцы до сих пор размещают бумажные объявления об аренде жилья, продаже вещей или поиске работы на столбах, заборах и остановках общественного транспорта. Однако такое, на первый взгляд, безобидное действие может обернуться административным штрафом за нарушение правил благоустройства.

Подробнее о том, какое наказание предусмотрено законом, расскажет "Телеграф".

Согласно законодательству, расклейка рекламных, информационных и других объявлений разрешена только в специально отведенных для этого местах. Если листовки или объявления появляются на опорах освещения, дорожных знаках, фасадах зданий, деревьях, заборах или остановках общественного транспорта без соответствующего разрешения, это считается нарушением правил благоустройства населенных пунктов.

На нарушителей составляется админпротокол

За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан размер штрафа составляет от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц, физических лиц-предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности – от 850 до 1700 гривен.

Чаще всего нарушения фиксируют работники муниципального караула, инспекции по благоустройству или представители органов местного самоуправления. После этого составляется административный протокол, а решение о наложении штрафа принимается в установленном законом порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как украинка хотела сэкономить на парковке в Одессе и почему "лайфхак" влетел в копеечку (фото).