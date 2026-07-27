Він просто наклеїв оголошення "Здам квартиру" на стовп біля зупинки та отримав штраф

За звичайний папірець у невстановленому місці можна отримати штраф до 1360 гривень

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Багато українців досі розміщують паперові оголошення про оренду житла, продаж речей чи пошук роботи на стовпах, парканах і зупинках громадського транспорту. Однак така, на перший погляд, невинна дія може обернутися адміністративним штрафом за порушення правил благоустрою.

Докладніше про те, яке покарання передбачено законом, розповість "Телеграф".

Згідно із законодавством, розклеювання рекламних, інформаційних та інших оголошень дозволено лише у спеціально відведених для цього місцях. Якщо ж листівки або оголошення з'являються на опорах освітлення, дорожніх знаках, фасадах будівель, деревах, парканах чи зупинках громадського транспорту без відповідного дозволу, це вважається порушенням правил благоустрою населених пунктів.

На порушників складається адмінпротокол

За таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян розмір штрафу становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб, фізичних осіб-підприємців та суб'єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 гривень.

Найчастіше порушення фіксують працівники муніципальної варти, інспекції з благоустрою або представники органів місцевого самоврядування. Після цього складається адміністративний протокол, а рішення про накладення штрафу ухвалюється у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українка хотіла заощадити на парковці в Одесі і чому "лайфхак" влетів у копійчину (фото).