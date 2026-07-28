Полицейские вместо обыска уехали в больницу: 54-летний мужчина устроил целый боевик на Буковине

К поисковой операции привлекли дроны, полиция просит людей не приближаться к подозреваемому

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В Черновицкой области полиция разыскивает мужчину, который ранил двух правоохранителей и скрылся. Он попал в них из охотничьего ружья.

Инцидент произошел утром 28 июля около 7.45 в селе Ежовцы Черновицкого района. После того как мужчина выстрелил, он сбежал в сторону лесного массива. Известно, что нападающий может быть вооружен.

Полиция обнародовала приметы и фото разыскиваемого. Это Миглей Валерий Николаевич, возраст – 54 года. Человек среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь. "Призываем граждан не пытаться самостоятельно задержать разыскиваемого, поскольку он может быть вооружен", — отмечают в полиции.

Фото разыскиваемого мужчины, опубликованное Нацполицией/ Национальная полиция Украины

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и в случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого немедленно сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по номеру 066-511-13-49.

Миглей Валерий Николаевич — основные приметы/ Коллаж "Телеграфа"

Что произошло в Ежовцах и что с пострадавшими

Полицейские приехали к месту жительства мужчины, чтобы проводить санкционированные следственные действия. Уголовное производство, в рамках которого приехали к местному жителю — ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

В результате выстрелов пострадали двое полицейских. Один из них получил ранения в грудную клетку, другой — в левую руку и ногу. Оба госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Прокуратура области начинает досудебное расследование по статье посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Поисковая операция продолжается /Национальная полиция Украины

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные действия. Стрельца ищут, в том числе и с привлечением дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Волынской области осудили мужчину за стрельбу по соседскому дому и полиции. Ему назначили наказание – четыре года лишения свободы.