Ягоды портятся за два дня: как правильно мыть и хранить малину, клубнику и смородину

Сезон свежих ягод короткий, а малина, клубника и смородина особенно быстро теряют привлекательный вид.

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Часто уже через день-два после покупки они становятся мягкими, начинают течь или укрываются плесенью. Оказывается, главная ошибка может заключаться не только в качестве ягод, но и в том, когда и как моют их.

Специалисты советуют не торопиться промывать весь урожай сразу после покупки. Для нежных ягод лишняя влага становится одним из главных факторов быстрой порчи, поэтому малину, клубнику и смородину лучше мыть перед употреблением или приготовлением. Об этом говорится на портале "ucanr.edu".

Как правильно мыть ягоды

Перед мытьем следует перебрать ягоды и сразу убрать уже имеющие признаки плесени, сильные повреждения или начали подгнивать. Это особенно важно для малины: из-за нежной структуры плесень быстро распространяется на соседние ягоды.

Мыть ягоды лучше прохладной чистой проточной водой, не перетирая их руками. Малину не следует долго замачивать или подставлять под сильную струю воды – она легко повреждается и теряет форму. Клубнику также рекомендуют промывать непосредственно перед едой, а не оставлять мокрой на хранение. Для смородины лучше сначала промыть целые гроздья, а потом при необходимости отделять ягоды от веточек.

Уксусные ванночки часто советуют как домашний способ продлить свежесть ягод, однако здесь нет однозначного мнения. Одни источники считают, что короткая промывка в слабом растворе уксуса может помочь уменьшить количество плесени, другие предостерегают: если ягоды после этого останутся влажными, они могут испортиться еще быстрее. Поэтому для обычного хранения безопаснее соблюдать простое правило: мыть непосредственно перед употреблением и тщательно обсушивать.

Как хранить, чтобы ягоды дольше оставались свежими

После покупки ягоды следует перебрать, но не мыть, если они не предназначены для немедленного употребления. Хранить их лучше в холодильнике в неглубокой емкости, не утрамбовывая слоями. Дно можно выстелить бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю влагу, а если оно станет мокрым — заменить сухим.

Для клубники особенно важно не складывать поврежденные ягоды вместе с целыми. Малину желательно съесть как можно скорее, ведь даже при правильном хранении она остается одной из самых непрочных ягод. Смородина сохраняется немного дольше, однако ее также не рекомендуют мыть заранее.

Если ягод больше, чем можно съесть за несколько дней, лучший вариант – заморозить их. Клубнику, малину и смородину сначала можно разложить в один слой на поддоне, заморозить, а затем пересыпать в пакет или контейнер. Такой способ помогает ягодам не слипаться в один большой ком, а доставать можно будет ровно столько, сколько нужно.

Итак, главный враг свежих ягод – не только время, но и избыточная влага. Если не мыть их раньше времени, не оставлять поврежденные плоды в общей таре и хранить в холодильнике без лишнего конденсата, клубника, малина и смородина будут значительно дольше оставаться свежими и аппетитными.