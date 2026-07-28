Этот "секретный" трюк сохранит вам деньги на кассе в "АТБ": что делать, если цена отличается от ценника

Причины, которые часто озвучивают кассиры, не являются оправданием

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Порой стоимость товара на кассе в "АТБ" может отличаться от той, что указана на ценнике. Однако переплаты можно избежать, используя простой алгоритм действий.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные Госпотребслужбы. Стоит отметить, что несовпадение цен может случиться по разным причинам. В частности, продавцы часто ссылаются на:

"зависшую базу";

новую партию;

и т.д

Однако все эти причины, согласно законодательству, не являются оправданием. Как пояснила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, согласно статье 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право получить четкую, доступную, достоверную и своевременную информацию о товаре до момента его приобретения.

Как действовать, если цена на кассе отличается от ценника:

сфотографировать ценник (важно, чтобы были видны название товара, штрих-код и указанная цена);

сохранить фискальный чек;

обратиться к администрации магазина. Покупатель может требовать продать товар по цене, указанной на ценнике, или вернуть разницу, если оплата уже была произведена .

. подать жалобу в контролирующие органы. Если администрация магазина отказывается решать ситуацию, покупатель имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу Украины или ее территориальные органы. К обращению необходимо добавить фото ценника и чек.

Напомним, в сети супермаркетов "АТБ" появилась новая лимитированная коллекция карт "STALKER 2: Heart of Chornobyl". Новая поставка уже возмутила украинцев.