С другого конца света: какой путь проделывает любимая рыба украинцев перед тем, как попасть в магазин
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Качество продукции у разных поставщиков может разительно отличаться
Хек – это настоящая "народная рыба" №1 в Украине. Однако из-за того, что она глубоководна, в Черном или Азовском морях ее нет.
О том, какой путь проделывает хек прежде, чем попасть на столы украинцев, рассказывает "Телеграф".
Откуда везут любимую рыбу украинцев
- Аргентина (Южная Атлантика) — главный поставщик Украины. Аргентинский хек – это эталон по цене и качеству с плотным белым мясом.
- США и Канада (Тихоокеанский хек) — нежное мясо, чаще идущее на блочное филе или сурими.
- Испания, Португалия, Марокко — более дорогой европейский хек для рыбных бутиков и ресторанов.
- Чили и Уругвай — дополнительные поставки для бюджетного сегмента.
Как хек попадает в супермаркеты
- Рыбу вылавливают траулерами, сразу потрошат и подвергают шоковой заморозке при −30∘C прямо на борту.
- Мороженую рыбу в судах-рефрижераторах или термоконтейнерах везут месяцами через океан в европейские порты (например, в Польше, Румынии или Болгарии), а оттуда авторефрижераторами доставляют в Украину.
- Чтобы рыба не сохла, ее покрывают тонкой ледяной корочкой, после чего она оказывается на прилавках.
Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", у "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах.