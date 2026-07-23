С другого конца света: какой путь проделывает любимая рыба украинцев перед тем, как попасть в магазин

Качество продукции у разных поставщиков может разительно отличаться

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Хек – это настоящая "народная рыба" №1 в Украине. Однако из-за того, что она глубоководна, в Черном или Азовском морях ее нет.

О том, какой путь проделывает хек прежде, чем попасть на столы украинцев, рассказывает "Телеграф".

Откуда везут любимую рыбу украинцев

Аргентина (Южная Атлантика) — главный поставщик Украины. Аргентинский хек – это эталон по цене и качеству с плотным белым мясом.

США и Канада (Тихоокеанский хек) — нежное мясо, чаще идущее на блочное филе или сурими.

Испания, Португалия, Марокко — более дорогой европейский хек для рыбных бутиков и ресторанов.

Чили и Уругвай — дополнительные поставки для бюджетного сегмента.

Хек

Как хек попадает в супермаркеты

Рыбу вылавливают траулерами, сразу потрошат и подвергают шоковой заморозке при −30∘C прямо на борту.

Мороженую рыбу в судах-рефрижераторах или термоконтейнерах везут месяцами через океан в европейские порты (например, в Польше, Румынии или Болгарии), а оттуда авторефрижераторами доставляют в Украину.

Чтобы рыба не сохла, ее покрывают тонкой ледяной корочкой, после чего она оказывается на прилавках.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", у "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах.