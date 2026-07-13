Водные "эмигранты" из Украины наделали проблем в США: нанесен миллиардный ущерб
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Попавшие с балластными водами "зайды" стали одной из главных экологических проблем Великих озер
Не только рыбы из Америки, как солнечный окунь, вызывают проблемы в украинских экосистемах. Есть и украинские виды, которые принесли головную боль тамошним жителям. В частности, это бычки и моллюск дрейсена.
Как рассказала "Телеграфу" заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь из бассейна Черного моря в США попали по меньшей мере два вида дрейсен или трехгранок — полиморфная (речная) и бугская.
Генетически доказано было, что именно из низовья Днепра с балластными водами распространились в крупные североамериканские озера.
Оба моллюска распространились в Больших озерах и нанесли миллиардный ущерб инфраструктуре и местным экосистемам. И хотя дрейсена помогает очищать воду, она растет плотными многослойными скоплениями и забивает водозаборные трубы, блокирует работу гидросооружений, портит промышленное оборудование и обрастает на днищах судов.
Как пояснила эксперт, среди самых известных водных "эмигрантов" из украинского бассейна Черного моря в США — бычок-кругляк, бычок-цуцик и ерш обыкновенный.
Интересно, что именно бычок-кругляк считается одним из самых успешных инвазивных позвоночных в Больших озерах. Генетические исследования показали, что одним из источников инвазии был район Днепровско-Бугского лимана у Херсона, а также нижний Дунай.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что солнечный окунь в украинских водоемах – сложная добыча для рыбоядных птиц. Однако его может есть человек.