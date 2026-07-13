Водные "эмигранты" из Украины наделали проблем в США: нанесен миллиардный ущерб

Попавшие с балластными водами "зайды" стали одной из главных экологических проблем Великих озер

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Не только рыбы из Америки, как солнечный окунь, вызывают проблемы в украинских экосистемах. Есть и украинские виды, которые принесли головную боль тамошним жителям. В частности, это бычки и моллюск дрейсена.

Как рассказала "Телеграфу" заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь из бассейна Черного моря в США попали по меньшей мере два вида дрейсен или трехгранок — полиморфная (речная) и бугская.

Генетически доказано было, что именно из низовья Днепра с балластными водами распространились в крупные североамериканские озера. Юлия Куцоконь, ихтиологиня

Оба моллюска распространились в Больших озерах и нанесли миллиардный ущерб инфраструктуре и местным экосистемам. И хотя дрейсена помогает очищать воду, она растет плотными многослойными скоплениями и забивает водозаборные трубы, блокирует работу гидросооружений, портит промышленное оборудование и обрастает на днищах судов.

Основные данные о речной дрейсене/Инфографика "Телеграф", ИИ

Дрейсена бугская облепила запчасть/ Мичиганский университет

Как пояснила эксперт, среди самых известных водных "эмигрантов" из украинского бассейна Черного моря в США — бычок-кругляк, бычок-цуцик и ерш обыкновенный.

Сверху вниз: ерш, бычок-цуцик, бычок-кругляк/ Коллаж "Телеграфа"

Интересно, что именно бычок-кругляк считается одним из самых успешных инвазивных позвоночных в Больших озерах. Генетические исследования показали, что одним из источников инвазии был район Днепровско-Бугского лимана у Херсона, а также нижний Дунай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что солнечный окунь в украинских водоемах – сложная добыча для рыбоядных птиц. Однако его может есть человек.