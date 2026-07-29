Осень близко: когда в Киеве начнет холодать и стоит ли ждать "бабье лето"

Первый месяц осени в столице обещает быть комфортным для прогулок

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Сентябрь 2026 года в Киеве вероятно будет достаточно теплым и преимущественно сухим. После жаркого лета жителей столицы ожидает комфортная осенняя погода с большим количеством солнечных дней и лишь незначительными колебаниями температуры.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на прогноз meteoprog.com.

Начало месяца будет по-летнему приятным. Уже 1-3 сентября днем прогнозируют от +23 до +25 градусов, а ночью температура будет держаться на уровне +13 градусов. Первая неделя сентября пройдет без резких похолоданий: дневные показатели будут колебаться от +20 до +24 градусов.

Во второй декаде месяца теплая погода также сохранится. С 11 по 17 сентября днем ожидается от +21 до +24 градусов, а ночная температура составит +10…+12 градусов. Солнечных дней будет немало, хотя временами небо будет затягивать облака.

Первый месяц осени будет теплым

Самое заметное похолодание прогнозируют только ближе к третьей декаде сентября. Начиная с 18 числа, дневная температура постепенно снизится до +19…+20 градусов, а уже после 21 сентября будет держаться в пределах +17…+18 градусов. Ночью станет свежее – от +8 до +10 градусов.

Последние дни сентября будут больше напоминать классическую осень. 28-30 сентября днем прогнозируют +16…+17 градусов, а ночью температура будет опускаться до +8 градусов.

В то же время, сильных дождей прогноз не обещает. В течение большей части месяца будет преобладать солнечная или переменная облачная погода. Это означает, что сентябрь может стать отличным временем для прогулок, путешествий и отдыха на природе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему проверку счетчика отопления нужно провести обязательно до сентября.