Осінь близько: коли в Києві почне холодати і чи варто чекати на "бабине літо"

Перший місяць осені в столиці обіцяє бути комфортним для прогулянок

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Вересень 2026 року в Києві вірогідно буде досить теплим і переважно сухим. Після спекотного літа мешканців столиці очікує комфортна осіння погода з великою кількістю сонячних днів та лише незначними коливаннями температури.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на прогноз meteoprog.com.

Початок місяця буде по-літньому приємним. Уже 1-3 вересня вдень прогнозують від +23 до +25 градусів, а вночі температура триматиметься на рівні +13 градусів. Перший тиждень вересня мине без різких похолодань: денні показники коливатимуться від +20 до +24 градусів.

У другій декаді місяця тепла погода також збережеться. З 11 по 17 вересня вдень очікується від +21 до +24 градусів, а нічна температура становитиме +10…+12 градусів. Сонячних днів буде чимало, хоча час від часу небо затягуватимуть хмари.

Перший місяць осені буде теплим

Найпомітніше похолодання прогнозують лише ближче до третьої декади вересня. Починаючи з 18 числа, денна температура поступово знизиться до +19…+20 градусів, а вже після 21 вересня триматиметься в межах +17…+18 градусів. Вночі стане свіжіше — від +8 до +10 градусів.

Останні дні вересня більше нагадуватимуть класичну осінь. 28-30 вересня вдень прогнозують +16…+17 градусів, а вночі температура опускатиметься до +8 градусів.

Водночас сильних дощів прогноз не обіцяє. Протягом більшої частини місяця переважатиме сонячна або мінливо хмарна погода. Це означає, що вересень може стати чудовим часом для прогулянок, подорожей та відпочинку на природі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому перевірку лічильника опалення потрібно провести обов’язково до вересня.