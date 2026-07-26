Заморозки до -3 и жара под +42: в августе погода может преподносить неприятные сюрпризы

Синоптики удивили характеристикой августа

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В августе в Украине местами ртутные столбики могут преодолевать +40 градусов, а в некоторых регионах при этом возможны заморозки.

Об этом идет речь в климатической характеристике последнего летнего месяца, опубликованной Укргидрометцентром.

По информации метеорологов, абсолютный минимум температуры в Карпатах, Волынской, Львовской, северных, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами может достигать -2… -3 градуса.

В то же время в большинстве регионов страны, кроме западных областей воздух в августе может прогреваться от +39 до +42. Такие моменты зафиксированы в истории наблюдений.

Прогноз погоды на август

Вместе с тем специалисты Укргидрометцентра прогнозируют в августе 2026 года среднюю месячную температуру от +21 до +25 градусов, в горных районах от +17 до +19, что на 2 градуса выше нормы. А в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму близко к норме.

Они отмечают, что месячное количество осадков ожидается 34-60 мм, что в пределах нормы. А в западных областях вероятно 36-46 мм осадков, что составляет всего 50-70%.

Ранее мы рассказали, где в Украине температура может подскочить выше всего. По предварительным расчетам сервиса Ventusky, уже с 6 августа температура воздуха начнет повышаться, а пик потепления ожидается 7–8 августа. В отдельных регионах столбики термометров могут приблизиться к отметке +40 градусов.

Самая сильная жара, согласно предварительным расчетам, может быть на юге страны. Здесь температура воздуха может достигать +35…+39 градусов, а местами столбики термометров могут приблизиться к отметке +40. Однако в других регионах жара будет не намного меньше.

Аномальная жара в середине августа

Напомним, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич также предупреждал, что на Украину снова надвигается "африканская" жара.