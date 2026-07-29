Заявок на поступление в Харьковский национальный университет больше на 40%, чем в прошлом году – Кагановская

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За период вступительной кампании-2026 в Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина подано 12 250 заявок, что на 40% больше, чем в прошлом году. Кампания продолжается, но уже можно делать выводы о положительной динамике, говорит ректор ХНУ Татьяна Кагановская в комментарии "Вести Ньюз" .

"Это вселяет веру. Наши дети выбирают поступать в украинские университеты. Для нас это особенно важно. Для прифронтовых регионов это свидетельствует о стойкости нашего города и университета", – заявила Кагановская.

Наиболее популярны среди поступающих иностранная филология, менеджмент, маркетинг, международные экономические отношения, психология, медицина, компьютерные науки, кибербезопасность. Но растет интерес и к естественным специальностям, что очень важно для Каразинского университета.

"Мы классический университет. И история создания нашего университета – это, прежде всего, естественные специальности. Поэтому мы отслеживаем каждую поданную заявку и каждого будущего нашего студента. И здесь тоже можем свидетельствовать о том, что количество заявок увеличилось", – рассказала ректор.

Кагановская отметила, что ключевым в выборе университета для поступающих и родителей является качество образования и безопасность обучения: "Наша задача – предоставить максимально возможности для детей, желающих учиться офлайн, посещать университеты. Для этого мы в последние годы расширяли безопасные пространства".

Кагановская подчеркнула, что Каразинский университет, обучая в прифронтовом Харькове, не просто выжил, а переходит на новый этап развития.

"Сегодня мы говорим об инновациях, движении вперед. О том, что мы не должны позволять врагу остановить нас. Мы должны развиваться. Это и об образовании, и об образовательных программах, это и о дуальном образовании, и о внедрении дистанционного образования. Это о науке, научных достижениях, международной деятельности. И нам есть чем отчитаться", – заявила ректор.