Проезд в Киеве снова подорожает: какие цены будут действовать с 1 августа

Киевские маршрутчики повышают тарифы

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С субботы, 1 августа, в Киеве подорожает проезд в частных маршрутных такси. Стоимость проезда увеличится на 5 грн.

Об этом сообщает ТСН. За разовую поездку в столичной маршрутке теперь придется заплатить 25 гривен.

Подорожание планировалось с 15 июля, однако перевозчики отложили повышение тарифа на 2 недели. Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко объяснил, что повышение стоимости проезда связано с выросшей цены на топливо.

С субботы, 1 августа, частные перевозчики будут вынуждены повысить стоимость проезда до 25 гривен за поездку. Повышение тарифов планируется во всех частных маршрутках, работающих в Киеве. Игорь Мойсеенко

Кроме того на ценообразование маршрутчиков влияет и война. Перевозчикам предъявили более жесткие условия по бронированию сотрудников, а именно — в размере минимальной заработной платы, однако главная проблема — нехватка водителей, слесарей и механиков.

Мойсеенко также прокомментировал недавнее повышение цен в киевском общественном транспорте с 8 до 30 грн. По его словам, резкое повышение стоимости проезда воспринимается людьми как шокирующий факт, однако это произошло из-за того, что столичные чиновники долгое время сдерживали закономерное повышение тарифов.

Если бы стоимость проезда в общественном транспорте Киева ежегодно корректировалась на 2–3 гривны, то мы бы уже давно пришли к тарифу в 25–27–30 гривен за поездку. И пассажиры не так бы болезненно все это воспринимали. Ведь во время войны у людей мало средств, и мы это прекрасно понимаем. В то же время не проходило ни года, чтобы не повышались цены на то, из чего формируется стоимость поездки. В киевских магазинах ежемесячно пересматриваются цены на продукты и товары, и каждый раз в сторону подорожания, а стоимость поездок на транспорте искусственно удерживали на одном уровне почти десять лет. Игорь Мойсеенко

Напомним, с 15 июля, в Киеве начали действовать новые цены на проезд в общественном транспорте. При этом существуют варианты, которые помогут сэкономить.