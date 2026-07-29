Раньше запроданка называла дочь "сексуальной"

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Певица-предательница Ани Лорак, после начала полномасштабной войны продолжила строить карьеру в России, откровенно рассказала об отношениях со своей 15-летней дочерью Софией. Артистка призналась, что сейчас переживает непростой период воспитания подростка.

Как сообщают российские СМИ, во время музыкального фестиваля Dream Fest в Баку Лорак заявила, что ее дочь проходит из-за подросткового возраста. По словам певицы, этот этап продолжается до сих пор, поэтому они каждый день пытаются находить общий язык.

Запроданка рассказала, что не поклонница строгого воспитания. Она считает, что лучший способ наладить отношения с ребенком – поддержка, любовь и доверие, а не жесткие запреты или наказания. По словам Лорак, универсального рецепта, как быстро пережить подростковый период, не существует.

Ани Лорак с дочерью. Фото: росСМИ

Интересно, что эти слова прозвучали вскоре после того, как София вместе с матерью посетила день рождения российского певца и поклонника Кремля Филиппа Киркорова. Тогда пользователи соцсетей обратили внимание не только на образ подростка, но и ее поведение.

Дочь Ани Лорак. Фото: росСМИ

В комментариях многие писали, что София появилась на вечеринке в порванных колготках, а также не выпускала изо рта жевательную резинку даже во время общения и фотографирования. Часть пользователей обвинила Лорак в том, что она якобы не уделяет достаточно внимания манер дочери и не прививает ей правил этикета.

Кроме того, ранее певица уже попадала под волну критики из-за собственных высказываний о Софии. Лорак публично называла несовершеннолетнюю дочь "сексуальной".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит дочь предательницы Ани Лорак. Мама учит ее пошлости, а не манерам.