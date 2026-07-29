Бодикамеры ТЦК: когда их выключают и сколько хранятся записи

Снимают ли они в помещениях

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки во время выездного заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал о порядке использования бодикамер военнослужащими. По его словам, записи с устройств хранятся в течение трех месяцев.

Видео с заседания опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Как работают бодикамеры в ТЦК

Представитель ТЦК сообщил, что все группы оповещения снабжены бодикамерами.

По его словам, в состав таких групп входят военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции, при этом каждая сторона оснащена средствами видеофиксации.

Он пояснил, что состав групп может различаться. В одном случае это может быть один военнослужащий ТЦК и двое полицейских, в другом — двое сотрудников ТЦК и один представитель полиции.

"В любом случае у сотрудника полиции есть бодикамера, и у сотрудника ТЦК, входящего в состав группы оповещения, также имеется бодикамера. То есть как минимум две бодикамеры: одна — у одного из полицейских, другая — у одного из военнослужащих", — отметил он.

Представитель ТЦК также сообщил, что военнослужащие используют бодикамеры во время взаимодействия с гражданами. По его словам, видеозаписи с таких устройств хранятся в течение трех месяцев.

Когда прекращается запись

Во время заседания представителя ТЦК спросили, продолжает ли бодикамера вести запись после того, как военнообязанного доставляют в помещение территориального центра комплектования.

В ответ он пояснил, что камера используется именно во время общения с военнообязанным на улице.

"Бодикамера применяется в том случае, когда происходит общение на улице, так сказать, с военнообязанным", — сказал он.

После уточняющего вопроса, означает ли это, что в здании ТЦК военнослужащий выключает бодикамеру, представитель центра ответил:

"Да".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Раде раскрыли, что хотел изменить Федоров и какие планы имеет Драпатый.