Потребовалось одно видео и немного времени: как дети заставили власть как следует работать на Николаевщине (видео)

Этот случай доказывает, что обращение в соцсетях иногда может быть услышано.

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Городские власти города Вознесенск Николаевской области отреагировали на обращение молодежи, которая просила отремонтировать местный скейт-парк. На объекте устанавливаются новые рампы и заменяется покрытие.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети TikTok. Следует отметить, что речь идет об обновлении инфраструктуры парка, поскольку он был открыт еще в 2016 году.

На кадрах показано, как проходят строительные работы в скейтпарке в Вознесенске. Рабочие размещают специальные спортивные фигуры для катания на скейтбордах, BMX, самокатах и роликах. Среди них – рампы, фанбоксы и рейлы.

"Нас услышали — СПАСИБО", — говорится в подписи к видео.

Отметим, что оборудование скейт-парков включает в себя несколько разновидностей фигур для катания. Среди них:

Рампы (квотерпайпы и хафпайпы) – изогнутые конструкции для разгона, прыжков и выполнения трюков на радиусах.

Фанбоксы – комплексные многофункциональные блоки с тумбами, гранями и ступеньками.

Грайд-боксы и кербы – невысокие искусственные препятствия или бордюры для скольжения на доске или пегах.

Рейлы (перила) — металлические трубы разной высоты и длины для скольжения трюков.

Бенки – наклонные плоскости для заезда на высоту и быстрого разгона.

Что стало поводом

Напомним, что местная молодежь обратилась в городской совет, чтобы та отремонтировала скейт-парк. Поскольку из-за поврежденного покрытия и изношенных конструкций кататься там опасно, дети попросили обустроить безопасное место для тренировок.

"Вознесенский совет, сделайте, пожалуйста, нам скейт-парк. В таких условиях кататься невозможно", — отмечал автор видео.

Где находится парк?

Скейт-парк в Вознесенске находится в парке Независимости в Северном микрорайоне города. Его обустроили при поддержке Вознесенского городского совета и открыли в июле 2016 года. Площадку оборудовали разгонными горками и рампами, которые подходят как для начинающих, так и для опытных райдеров.

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