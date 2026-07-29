"Орешник" оказался скрепным, а вот в "Искандере" полно западных технологий (репортаж Яна Доброносова)

РФ до сих пор имеет доступ к иностранным компонентам для производства своих ракет и "Шахедов"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В среду, 29 июля, Владислав Власюк, сооветник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики представил общественности элементы "Орешника" и не только. Данные ракеты Россия использует для нанесения ударов по территории Украины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на мероприятии, которое проходило в Офисе президента. Советник президента рассказал, что в "Орешнике" практически нет иностранных компонентов, а "Бандероли" РФ использует в основном для обстрелов продовольственной инфраструктуры.

Власюк отметил, что в крылатой малогабаритной ракете "Бандероль" 2025 года выпуска обнаружены компоненты из Австралии, Южной Кореи, Швейцарии и Китая.

Не будь доступных иностранных компонентов, я думаю, что они (РФ) бы не смогли их выпустить. Иностранные компоненты доступны, поэтому мы видим свежие "Бандероли" 2026 года с иностранными компонентами 25-26-го года. Владислав Власюк

Компоненты крылатой ракеты Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты крылатой ракеты Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты крылатой ракеты Бандероль/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Владислав Власюк показал компоненты Бандероли/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Затем Власюк показал компоненты "Орешника", который ударил по Белой Церкви (Киевская область) в мае 2026-года. Советник представил эту баллистическую ракету как "грозу гаражей", ведь удар пришелся по гаражному кооперативу.

В одном "Орешнике" более 1100 компонентов. Тысяча из них – это Россия. Остальные – Беларусь. Всё, иностранного ничего нет. То есть только Россия и Беларусь. Основная часть всего изготовлена ​​в 2023-24 годах. Владислав Власюк

Компоненты Орешника/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Орешника/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Орешника/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кроме того, Власюк представил компоненты "Искандера" с кассетным зарядом, который РФ запускала по Киевской области в начале июля. По его словам, в нем обнаружили 140 иностранных элементов из США, Швейцарии, Германии, Тайваня, Китая и Японии. Он отметил, что РФ, вероятно, не смогла бы производить данную ракету без западных составляющих.

Китай Китаем, но есть много вопросов и к другим странам, чьи изделия мы видим во вражеских средствах поражения. Владислав Власюк

Компоненты Искандера/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Искандера/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Искандера/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Искандера/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последним "экспонатом" на мероприятии был "Шахед", который атаковал Ивано-Франковск весной 2026 года. В данном БПЛА были обнаружены компоненты из США, Швейцарии, Германии, Тайваня, Китая и Японии.

Опять же, без иностранных компонентов не было бы таких "Шахедов". Владислав Власюк

Компоненты Шахеда/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Компоненты Шахеда

Власюк подытожил, что санкции не могут полностью остановить российский конвейер ракет, однако они могут нанести существенный удар по военным возможностям РФ.

Напомним, Россия трижды атаковала Украину "Орешником".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Капустин Яр, откуда запускают "Орешник". Построение полигона превратило поселок городского типа в деревню.