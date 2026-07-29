Заявок на вступ до Харківського національного університету більше на 40%, ніж минулого року – Кагановська

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Під час вступної кампанії-2026 до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна подано 12 250 заявок, що на 40% більше, ніж минулого року. Вступ триває, але вже можна робити висновок про позитивну динаміку, каже ректорка ХНУ Тетяна Кагановська в коментарі "Вісті Ньюз" .

"Це вселяє віру. Наші діти обирають вступати в українські університети. Для нас це особливо важливо. Для прифронтових регіонів це свідчить про стійкість нашого міста і нашого університету", – заявила Кагановска.

Найбільш популярними серед вступників є іноземна філологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні економічні відносини, психологія, медицина, комп’ютерні науки, кібербезпека. Але зростає цікавість і до природничих спеціальностей, що дуже важливе для Каразінського університету.

"Ми класичний університет. І історія створення нашого університету – це, перш за все, природничі спеціальності. Тому ми відслідковуємо кожну подану заявку і кожного майбутнього нашого студента. І тут теж можемо свідчити про те, що кількість заявок збільшилась", – розповіла ректорка.

Кагановська зазначила, що ключовим у виборі університету для вступників і батьків є якість освіти та безпека навчання: "Наше завдання – надати максимально можливостей для тих дітей, які бажають вчитися офлайн, відвідувати університети. Для цього ми протягом останніх років розширювали безпечні простори".

Кагановська підкреслила, що Каразінський університет, надаючи освіту в прифронтовому Харкові, не просто вижив, а переходить на новий етап розвитку.

"Сьогодні ми кажемо про інновації, рух вперед. Про те, що ми не повинні дозволяти ворогу нас зупинити. Ми повинні розвиватися. Це і про освіту, і про освітні програми, це і про дуальну освіту, і про впровадження дистанційної освіти. Це про науку, наукові досягнення, міжнародну діяльність. І нам є чим звітувати", – заявила ректорка.