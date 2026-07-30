Европейцы мечтают переехать именно сюда: какая страна является символом комфорта и красивой жизни

Это место действительно похоже на рай

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Все больше европейцев задумываются над переездом в другую страну. Интересно, что наиболее привлекательным направлением для новой жизни оказалась Испания.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, о котором сообщает lifestyle.bg.

Опрос охватил 2 тысячи жителей Великобритании, Франции, Германии и Италии. Почти половина респондентов призналась, что допускает возможность жить за границей в будущем. Только около 10% опрошенных заявили, что никогда не переедут в другое государство.

Самой большой неожиданностью стало то, что именно Испания оказалась популярнейшим выбором среди потенциальных эмигрантов. Для британцев и итальянцев она стала страной для переезда №1, а французы и немцы назвали ее среди своих главных фаворитов.

Теплый климат, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни и возможность работы отдаленно делают страну особенно привлекательной.

К тому же, она невероятно красива

При этом предпочтения жителей разных стран несколько отличаются. Французы чаще всего хотели бы переехать в Канаду, а Испания заняла для них второе место. Немцы, напротив, предпочитают переезд в соседнюю Австрию, хотя Испания и Швейцария также входят в тройку самых популярных направлений. Британцы, кроме Испании, часто рассматривают Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Исследователи отмечают, что главной причиной желания изменить страну проживания стали экономические факторы: рост стоимости жизни и стремление найти более комфортные условия для работы и быта. Более всего этот фактор повлиял на британцев, французов и немцев.

Эксперты обращают внимание на новую тенденцию среди младших поколений. Если раньше люди переезжали навсегда, то теперь все более популярным становится более гибкий образ жизни. Многие планируют проводить несколько месяцев в разных странах, работая дистанционно и меняя место жительства без долгосрочных обязательств. Такой формат уже получил название "полуэкспат".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли иностранцы в Украине имеют те же права, что и украинцы.