Запрет для пешеходов и детей: на улицах украинских городов могут изменить правила передвижения
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Если обращение наберет необходимую поддержку, его рассмотрит правительство
В Украине призывают защитить права велосипедистов и пользователей электросамокатов, сделав велодорожки недоступными для прогулок пешеходов. Для этого предлагают изменить строительные нормы и активнее штрафовать нарушителей.
Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на соответствующую петицию №41/010420-26эп, которая в июле появилась на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автором указан Константин Салагуб.
В документе утверждается, что велодорожки по всей стране регулярно используются пешеходами как прогулочные зоны, несмотря на то, что по Правилам дорожного движения они предназначены только для движения велосипедов и другого двухколесного транспорта.
"Особенно критическая ситуация с группами несовершеннолетних детей без присмотра и пешеходами с детскими колясками. Они полностью блокируют движение, категорически игнорируют звуковые сигналы безопасности, а в ответ на вежливые просьбы освободить дорогу — устраивают конфликты и прибегают к нецензурной брани", — говорится в тексте.
В связи с этим автор инициативы предлагает:
- внести изменения в государственные строительные нормы и обязать создавать велодорожки с рельефным покрытием или шумовыми виброполосами, что сделает передвижение с детскими колясками по ним некомфортным и заставит пешеходов пользоваться тротуарами.
- отделять велодорожки от пешеходных зон делиниаторами или зелеными насаждениями;
- наносить на покрытие предупреждающую разметку "Движение пешеходов запрещено" и там уже указывать размеры штрафов;
- усилить контроль за соблюдением правил на веломаршрутах.
Помимо того автор петиции призывает привлечь МВД и сотрудников Патрульной полиции Украины обеспечить регулярное патрулирование веломаршрутов в городах для привлечения нарушителей к реальной ответственности:
- ст. 127 КУоАП — для пешеходов, которые движутся по велодорожкам и создают помехи или аварийные ситуации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 255 гривен, а при создании аварийной обстановки — 850 гривен;
- ст. 184 КУоАП — для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми. За это может быть предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен;
- ст. 173 КУоАП — за мелкое хулиганство, в том числе нецензурную брань и оскорбительное поведение. Наказание предусматривает штраф от 51 до 119 гривен, общественные работы, исправительные работы или административный арест.
Сбор подписей стартовал 29 июля 2026 года. Для рассмотрения правительством обращение должно набрать 25 тысяч голосов в течение 91 дня.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие штрафы угрожают украинцам за мытье автомобиля.