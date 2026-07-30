Запрет для пешеходов и детей: на улицах украинских городов могут изменить правила передвижения

Если обращение наберет необходимую поддержку, его рассмотрит правительство

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В Украине призывают защитить права велосипедистов и пользователей электросамокатов, сделав велодорожки недоступными для прогулок пешеходов. Для этого предлагают изменить строительные нормы и активнее штрафовать нарушителей.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на соответствующую петицию №41/010420-26эп, которая в июле появилась на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автором указан Константин Салагуб.

В документе утверждается, что велодорожки по всей стране регулярно используются пешеходами как прогулочные зоны, несмотря на то, что по Правилам дорожного движения они предназначены только для движения велосипедов и другого двухколесного транспорта.

"Особенно критическая ситуация с группами несовершеннолетних детей без присмотра и пешеходами с детскими колясками. Они полностью блокируют движение, категорически игнорируют звуковые сигналы безопасности, а в ответ на вежливые просьбы освободить дорогу — устраивают конфликты и прибегают к нецензурной брани", — говорится в тексте.

Петиция о велодорожках в Украине. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

В связи с этим автор инициативы предлагает:

внести изменения в государственные строительные нормы и обязать создавать велодорожки с рельефным покрытием или шумовыми виброполосами, что сделает передвижение с детскими колясками по ним некомфортным и заставит пешеходов пользоваться тротуарами.

отделять велодорожки от пешеходных зон делиниаторами или зелеными насаждениями;

наносить на покрытие предупреждающую разметку "Движение пешеходов запрещено" и там уже указывать размеры штрафов;

усилить контроль за соблюдением правил на веломаршрутах.

Петиция о велодорожках в Украине. Фото: Freepik

Помимо того автор петиции призывает привлечь МВД и сотрудников Патрульной полиции Украины обеспечить регулярное патрулирование веломаршрутов в городах для привлечения нарушителей к реальной ответственности:

ст. 127 КУоАП — для пешеходов, которые движутся по велодорожкам и создают помехи или аварийные ситуации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 255 гривен , а при создании аварийной обстановки — 850 гривен ;

— для пешеходов, которые движутся по велодорожкам и создают помехи или аварийные ситуации. Санкция статьи предусматривает , а при создании аварийной обстановки — ; ст. 184 КУоАП — для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми. За это может быть предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен ;

— для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми. За это может быть ; ст. 173 КУоАП — за мелкое хулиганство, в том числе нецензурную брань и оскорбительное поведение. Наказание предусматривает штраф от 51 до 119 гривен, общественные работы, исправительные работы или административный арест.

Петиция о велодорожках в Украине. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сбор подписей стартовал 29 июля 2026 года. Для рассмотрения правительством обращение должно набрать 25 тысяч голосов в течение 91 дня.

Петиция о велодорожках в Украине. Скриншот: сайт Кабмина

Петиция о велодорожках в Украине. Скриншот: сайт Кабмина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие штрафы угрожают украинцам за мытье автомобиля.