Россия ударила по Киеву баллистикой: есть жертвы, сгорел известный рынок (репортаж Яна Доброносова)
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Из-за российской атаки вспыхнули пожары сразу в нескольких районах столицы
Ночью 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате удара сгорел известный рынок возле станции метро "Почайна". Известно о пожарах и других районах столицы. Есть погибший человек. Последствия вражеской атаки в репортаже Яна Доброносова.
По сообщениям главы Киева, Виталия Кличко, возгорание на территории нежилой застройки произошло в Оболонском и Святошинском районах столицы. В последнем – вследствие падения обломков. Среди сгоревшего – гаражный кооператив.
Как сообщили в КМВА, подтверждена гибель одного человека.
Рынок "Почайна", сгоревший в результате атаки, расположен в Оболонском районе возле одноименной станции метро. На нем продавали книги, вещи, хозтовары и ранее бывшие в употреблении ("блошиный рынок").
В ГСЧС сообщают — кроме одного погибшего, есть двое пострадавших. Один из них – на территории рынка.
Что касается пожара в Святошинском районе, тело погибшего обнаружили в гаражном кооперативе. Там же пострадал мужчина. Само возгорание было ликвидировано. "В том же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании", — отмечают спасатели.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не прекращает атаки на Киев. Накануне также было попадание по выставке вооружения под столицей.