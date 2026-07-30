Россия ударила по Киеву баллистикой: есть жертвы, сгорел известный рынок (репортаж Яна Доброносова)

Из-за российской атаки вспыхнули пожары сразу в нескольких районах столицы

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Ночью 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате удара сгорел известный рынок возле станции метро "Почайна". Известно о пожарах и других районах столицы. Есть погибший человек. Последствия вражеской атаки в репортаже Яна Доброносова.

По сообщениям главы Киева, Виталия Кличко, возгорание на территории нежилой застройки произошло в Оболонском и Святошинском районах столицы. В последнем – вследствие падения обломков. Среди сгоревшего – гаражный кооператив.

Спасатели тушат пожар на рынке "Почайна" после российского ракетного удара по Киеву

Пожар на рынке "Почайна" после атаки РФ

Горящие торговые павильоны рынка "Почайна" после баллистической атаки России

Как сообщили в КМВА, подтверждена гибель одного человека.

Пламя охватило рынок "Почайна"

Ликвидация пожара на рынке

Дым на рынке в Киеве

Пламя охватило торговые павильоны рынка "Почайна"

Рынок "Почайна", сгоревший в результате атаки, расположен в Оболонском районе возле одноименной станции метро. На нем продавали книги, вещи, хозтовары и ранее бывшие в употреблении ("блошиный рынок").

Последствия ночного удара

Огонь уничтожает павильоны

ГСЧС ликвидирует возгорание

В ГСЧС сообщают — кроме одного погибшего, есть двое пострадавших. Один из них – на территории рынка.

Пожарные среди пепелища

Спасатели работают на месте пожара возле метро "Почайна"

Масштабный пожар на рынке "Почайна" после баллистического удара

Горит товар на рынке

Что касается пожара в Святошинском районе, тело погибшего обнаружили в гаражном кооперативе. Там же пострадал мужчина. Само возгорание было ликвидировано. "В том же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании", — отмечают спасатели.

Ночной пожар на "Почайной"

Часть павильонов уцелела

Последствия пожара на рынке "Почайна" после российского удара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не прекращает атаки на Киев. Накануне также было попадание по выставке вооружения под столицей.