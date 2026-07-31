За покупками — с пушистым другом: лесной житель на поводке удивил посетителей магазина (видео)

В неволе эти звери живут намного дольше

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В Кременчуге мужчина пришел за покупками с необычным питомцем. Курьезный случай произошел в супермаркете "Маркетопт".

Соответствующие кадры опубликовали в соцсети Threads. На фото видно, как покупатель несет на руках енота.

"Кременчуг. Ничего необычного, просто енотиха Люся пришла за продуктами в "Маркетопт", – говорится в публикации.

Мужчина с енотом. Фото: Threads

А уже на видео можно увидеть, как животное передвигается по половой плитке в ошейнике с поводком.

В комментариях украинка рассказала, что однажды ехала с енотом в такси. Другой интернет-пользователь сообщил, что в соседних Горишних Плавнях есть таксист, который ездит с енотом.

Велика вероятность, что на камеру в супермаркете попала именно эта парочка – таксист с енотом. Ведь это лесное животное довольно редко заводят в качестве домашнего питомца.

Что известно о енотах

Енот-полоскун (Procyon lotor) — хищное млекопитающее из семейства енотовых, родом из Северной Америки. Благодаря высокой приспособляемости он успешно расселился во многих странах Европы и Азии, в том числе встречается и в Украине.

Еноты всеядны: питаются фруктами, орехами, насекомыми, рыбой, лягушками, яйцами птиц и мелкими позвоночными, а в городах нередко ищут пищу в мусорных контейнерах. Ведут преимущественно ночной образ жизни и отлично лазают по деревьям.

Взрослый енот обычно весит от 4 до 10 кг, хотя осенью может быть значительно тяжелее из-за накопленных жировых запасов. Примечательно, что в природе он живет в среднем 2–5 лет, а в неволе способен доживать до 15–20 лет. Отличительные черты животного — черная "маска" вокруг глаз и пушистый хвост с темными кольцами.

Напомним, в Запорожье лошади не только ходят табунами по городу, а даже гуляют по крышам. Одна из верхолазок с копытами попала на камеру.