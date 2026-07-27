Укр

Насекомое-робот? В Тернополе заметили "металлического" краснокнижного усача (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
Этот вид занесен в Красную книгу Украины Новость обновлена 27 июля 2026, 21:31
Этот вид занесен в Красную книгу Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Насекомое любит ивовые заросли вблизи водоемов

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В Тернопольской области обнаружили редкое краснокнижное насекомое. Ею оказалась пижмица пахучая или мускусный усач, который имеет необычную металлическую окраску и характерные усы.

Об этом пишут в одном из местных пабликов. Следует отметить, что свое название она также получила за запах, производимый специальными железами для отпугивания хищников.

"На Тернопольщине заметили редкого мускульного усача – жука, занесенного в Красную книгу Украины. Насекомое имеет яркий металлический блеск и характерный мускусный аромат, который производят специальные железы", — говорится в сообщении.

Пижмица благоухающая
Пижмица благоухающая

Что известно об этом насекомом?

Пыжмица пахучаяя или усач мускусный (Aromia moschata) — вид жуков из семьи Скрипуновых. Научный латинизированный видовой эпитет "moschata" происходит от древнегреческого "μόσχος" — "мускус". Украинский эпитет "пахучая" является традиционным названием, образованный от "пахнуть", что связано с пахнущими защитными выделениями имаго с запахом мускуса. В литературных источниках можно найти и другие названия:

  • казак пахущик;
  • табачник;
  • пахущик ивовый;
  • вербянка;
  • косулька пижмячка;
  • пижмак благоухающий;
  • усач пижменный ивовый;
  • усач мускусный.
У самцов усы могут быть в два раза длиннее тела
У самцов усы могут быть в два раза длиннее тела

Название "усач мускусный" является русизмом, который во второй половине ХХ века заместил удельно украинский. Замещение украинских названий русскими произошло из-за внесения вида во II, III и IV издания Красной книги Украины именно под русским названием "Усач мускусный". Употребление названия "усач мускусный" нежелательно в украинской номенклатуре, на замену которого была предложена современная адаптация ряда традиционных украинских названий — "Пижмиця пахуча".

Пяжмиця пахучая на Тернопольщине
Пижмиця пахучая на Тернопольщине

Численность популяции пижмицы пахучей оценивается около 10 особей на 1 километр речной долины. В Украине пижмица пахучая является обычным, иногда массовым видом, распространенным по всей территории страны. Вид тяготеет к речным поймам покрытым ивовыми лесами.

Интересно, что секрет с характерным мускусным запахом производится в грудных железах и выводится через отверстия, расположенные вблизи соединения задних лап. Современные исследования показывают, что в нем, среди прочих, есть и один из важнейших ароматизаторов в парфюмерии.

Пижмиця пахуча на Тернопольщине
Пижмиця пахуча на Тернопольщине

Пижмица пахучая занесена во II (1992 г.), III (2009 г.), IV (2021 г.) изданий Красной книги Украины. При этом на глобальном уровне вид не нуждается в охране и в перечне Международного союза охраны природы указан в категории LC — "наименьшая угроза".

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Теги:
#Красная книга #Тернопольщина #Насекомое #Жуки