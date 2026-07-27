Насекомое-робот? В Тернополе заметили "металлического" краснокнижного усача (фото)

Насекомое любит ивовые заросли вблизи водоемов

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В Тернопольской области обнаружили редкое краснокнижное насекомое. Ею оказалась пижмица пахучая или мускусный усач, который имеет необычную металлическую окраску и характерные усы.

Об этом пишут в одном из местных пабликов. Следует отметить, что свое название она также получила за запах, производимый специальными железами для отпугивания хищников.

"На Тернопольщине заметили редкого мускульного усача – жука, занесенного в Красную книгу Украины. Насекомое имеет яркий металлический блеск и характерный мускусный аромат, который производят специальные железы", — говорится в сообщении.

Пижмица благоухающая

Что известно об этом насекомом?

Пыжмица пахучаяя или усач мускусный (Aromia moschata) — вид жуков из семьи Скрипуновых. Научный латинизированный видовой эпитет "moschata" происходит от древнегреческого "μόσχος" — "мускус". Украинский эпитет "пахучая" является традиционным названием, образованный от "пахнуть", что связано с пахнущими защитными выделениями имаго с запахом мускуса. В литературных источниках можно найти и другие названия:

казак пахущик;

табачник;

пахущик ивовый;

вербянка;

косулька пижмячка;

пижмак благоухающий;

усач пижменный ивовый;

усач мускусный.

У самцов усы могут быть в два раза длиннее тела

Название "усач мускусный" является русизмом, который во второй половине ХХ века заместил удельно украинский. Замещение украинских названий русскими произошло из-за внесения вида во II, III и IV издания Красной книги Украины именно под русским названием "Усач мускусный". Употребление названия "усач мускусный" нежелательно в украинской номенклатуре, на замену которого была предложена современная адаптация ряда традиционных украинских названий — "Пижмиця пахуча".

Пижмиця пахучая на Тернопольщине

Численность популяции пижмицы пахучей оценивается около 10 особей на 1 километр речной долины. В Украине пижмица пахучая является обычным, иногда массовым видом, распространенным по всей территории страны. Вид тяготеет к речным поймам покрытым ивовыми лесами.

Интересно, что секрет с характерным мускусным запахом производится в грудных железах и выводится через отверстия, расположенные вблизи соединения задних лап. Современные исследования показывают, что в нем, среди прочих, есть и один из важнейших ароматизаторов в парфюмерии.

Пижмиця пахуча на Тернопольщине

Пижмица пахучая занесена во II (1992 г.), III (2009 г.), IV (2021 г.) изданий Красной книги Украины. При этом на глобальном уровне вид не нуждается в охране и в перечне Международного союза охраны природы указан в категории LC — "наименьшая угроза".

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