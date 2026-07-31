Перезапуск легенды на SWEET.TV: как Руслан Махов, Яна Цыбульская и Виталий Ажнов будут работать с талантами на "Фабрике звезд"

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Обновленная "Фабрика звезд" от SWEET.TV продолжает формировать команду профессионалов, работающих над перезапуском легендарного проекта. Шоу объявило имена режиссера-постановщика, а также наставников по хореографии и актерскому мастерству. Ими стали Руслан Махов, Яна Цыбульская и Виталий Ажнов. Это лучшие специалисты украинского шоу-бизнеса, кинотеатральной и образовательной сфер, которые годами создавали зрелищные постановки для первых звезд страны и покоряли ведущие театральные сцены, а теперь будут реализовать свой опыт на "Фабрике звезд".

Режиссером-постановщиком шоу стал Руслан Махов, который в составе творческой команды будет отвечать за визуальную концепцию, масштаб и постановку номеров во время эфиров. В своей работе он стремится фокусироваться на музыке и уникальности каждого участника, создавая современное зрелище, не считая устаревших референсов. Руслан – один из самых востребованных постановщиков страны: он выступал режиссером Нацотбора на Евровидение, концерта к 30-летию Дня Независимости Украины, а также сольных шоу для Jerry Heil во Дворце Спорта и Макса Барских. Кроме того, за его плечами — создание клипов и сотрудничество с MONATIK, DOROFEEVA, Владимиром Дантесом, Джамалой, ROXOLANA и другими украинскими артистами.

"В первую очередь мне интересно поработать с амбициозными, яркими и талантливыми артистами, — делится Руслан Махов. — Очень надеюсь, что у нас со SWEET.TV получится интересное приключение! Ожиданий строить не люблю, но хочется получить удовольствие от процесса создания. Считаю, что именно в коллаборациях рождаются интересные вещи, поэтому надеюсь, что и участники смогут подарить нам новые взгляды. Мы с командой будем отвечать за визуальную часть шоу, и это будет несколько иной подход, чем в прошлом: я не хочу следовать референсам ностальгии, ведь сейчас другие времена и возможности. Стараемся фокусироваться на музыке и уникальности самих артистов".

Учить фабрикантов владеть собственным телом, двигаться без зажимов и превращать пластику в особую артистическую фишку будет коуч из хореографии Яна Цыбульская. Она будет работать над тем, чтобы каждое выступление рассказывало целостную историю через движение. Яна — известная хореограф и танцовщица, звезда четырех сезонов "Танцев со звездами". Она ставила номера и выступала в самых масштабных шоу и премиях страны ("Голос страны", "Голос. Дети", "Мисс Украина", YUNA, M1 Music Awards, "LipSync", "Маскарад"), а также сотрудничала с MONATIK, Максом Барских, Мишель Андраде, группой "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Златой Огневич, Артемом Пивоваровым, Jamala, alyona alyona, TVORCHI, KAZKA и другими артистами.

"Для меня "Фабрика звезд" — это особый проект, который я смотрела еще в юности и искренне мечтала стать его частью, — рассказывает Яна Цыбульская. — Это место, где формируют настоящего артиста: работают над вокалом, актерским мастерством, сценическим движением и танцами. В то же время это великое дело. Я хочу помочь будущим артистам раскрыться, стать свободнее в своем проявлении, найти собственную пластику и уверенно чувствовать себя на сцене. Мы будем много работать над телом и умением передавать музыку через движение, ведь тело артиста — это еще один инструмент для связи со зрителем.

Раскрывать внутренний мир участников, учить их быть искренними и лишать психологических блоков будет преподаватель по актерскому мастерству Виталий Ажнов. На проекте он поможет фабрикантам не просто петь, а проживать каждую песню как трехминутную историю и честно взаимодействовать со зрителем. Виталий – один из самых ярких украинских актеров с 11-летним преподавательским опытом. Зрители знают его по главной роли в фильме "Малевич", драмой "И будут люди", а также по спектаклям Ивана Уривского ("Калигула", "Макбет", "Мария Стюарт", "Лимеривна", "Безталанна"). Кроме того, Ажнов является автором и исполнителем поэтического шоу "САМ".

""Фабрика звезд" — легендарный проект, который в свое время сформировал новую украинскую музыкальную культуру, и мне невероятно интересно стать частью его возрождения вместе со SWEET.TV, — отмечает Виталий Ажнов. — Для меня как преподавателя актерского мастерства это возможность работать с будущими артистами на самом глубоком уровне. Современный артист — это не просто голос, это, прежде всего, актер и харизматическая личность, умеющая рассказать историю всего за три минуты песни. За 11 лет преподавания я понял, что нет большей силы, чем откровенность. У меня есть четкий план работы, охватывающий освобождение от психологических блоков, работу с камерой и искреннее взаимодействие со зрителем. Я буду учить не играть вымышленные роли, а быть настоящими. Учеба будет интенсивной и практичной, чтобы на выходе мы получили не просто исполнителей, а художников с миссией".

Увидеть первый эпизод обновленной "Фабрики звезд" зрители смогут уже 4 сентября. Новые выпуски будут выходить по пятницам эксклюзивно только на SWEET.TV!

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