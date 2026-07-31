Магнітні бурі 1-2 серпня. Прогноз сонячної активності в Україні на перші дні місяця

До чого готуватися метеозалежним людям у перші дні серпня

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Магнітні бурі — це геомагнітне явище, що виникає через спалахи на Сонці. Через сонячну активність деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Однак у перші дні третього місяця літа — 1 і 2 числа — можна трохи розслабитися, оскільки геомагнітна активність буде помірною.

Про це свідчать дані на спеціалізованому сайті meteoagent, який відстежує активність Сонця. Рівень геомагнітної активності оцінюють за допомогою планетарного K-індексу за шкалою від 0 до 9. Значення в межах 0-4 вказують на спокійний або слабкий стан поля, а позначка 5 і вище свідчить про початок магнітної бурі.

Прогноз магнітних бур на 1-2 серпня

Прогноз магнітних бур на 1 та 2 серпня

У суботу, 1 серпня, К-індекс активності Сонця фіксується на межовому рівні 4.0.

У неділю, 2 серпня, К-індекс буде на рівні 1.7 – це незначна сонячна активність.

Сильні магнітні бурі нерідко провокують погіршення здоров’я у метеозалежних людей: можуть нагадати про себе хронічні недуги та зрости рівень стресу. У такі дні рекомендується не перенапружуватися та уважно стежити за своїм станом.

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