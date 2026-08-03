Картофель сварится вдвое быстрее: добавьте в воду этот простой ингредиент
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Картофель – один из самых популярных продуктов на кухне, ведь из него готовят десятки блюд: от нежного пюре и супов до салатов и гарниров.
Однако часто сама варка картофеля занимает много времени, особенно когда нужно быстро приготовить ужин или обед. Оказывается, сократить этот процесс можно с помощью простого кухонного приема – достаточно добавить в воду один доступный ингредиент. Такая хитрость помогает получить мягкий картофель быстрее, а в некоторых случаях еще и улучшает его текстуру. Об этом говорится на портале "RadioClub".
Как ускорить варку картофеля
Один из популярных способов – добавить в кастрюлю небольшой кусочек сливочного масла. После закипания воды достаточно положить примерно 20–30 г масла, накрыть кастрюлю крышкой и продолжить варку на умеренном огне.
Жир образует тонкую плёнку на поверхности воды, благодаря чему тепло лучше удерживается внутри кастрюли. В результате картофель прогревается равномернее и быстрее становится мягким. Дополнительный плюс такого способа – готовый продукт получает более нежный вкус и приятный аромат, поэтому при подаче можно использовать меньше масла.
Важно не допускать слишком сильного кипения. Бурное кипение не сделает картофель готовым быстрее, а наоборот может привести к тому, что кусочки начнут распадаться снаружи, оставаясь жесткими внутри.
Еще один кухонный секрет – пищевая сода
Еще один вариант для быстрого приготовления картофеля – добавить в воду небольшое количество пищевой соды. Этот продукт изменяет кислотность воды и помогает быстрее разрушать пектин – вещество, которое содержит клетки овоща вместе.
Для стандартной кастрюли достаточно примерно четверти чайной ложки соды. Большее количество использовать не стоит, ведь он может изменить вкус картофеля и сделать его слишком мягким.
Такой способ лучше подходит для блюд, где нужна нежная и рассыпчатая консистенция – например, для пюре, запеканок или картофельного теста. А вот для салатов, где важно сохранить форму кусочков, лучше не применять.
Что еще поможет быстрее сварить картошку
На скорость приготовления влияет не только добавление определенных продуктов, но и способ подготовки. Картошку лучше нарезать примерно одинаковыми кусочками, ведь большие и мелкие части готовятся неравномерно. Также овощ следует заливать уже горячей водой, а не ждать, пока холодная вода постепенно нагреется.
Небольшие кулинарные уловки помогают сэкономить время без сложных методов и дорогих средств. А правильно сваренный картофель станет основой для вкусных домашних блюд – от простого гарнира до более сложных рецептов.