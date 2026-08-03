Почему сосиски подозрительно выглядят при варке: эксперт объяснил, можно ли их есть

Раздутая сосиска – признак химии или обычной рецептуры?

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Раздутая или даже лопнувшая сосиска во время варки еще не повод подозревать производителя в обмане. Такой "народный тест" скорее указывает на особенности рецептуры, чем на опасные добавки.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил маркетолог Владимир Полищук.

Почему сосиска раздувается или лопается

По словам эксперта, сильное увеличение в объеме чаще всего означает не наличие "химии", а то, что производитель применил систему влагоудержания.

Для этого используют разрешенные пищевые ингредиенты:

фосфаты;

поваренную соль;

белковые препараты;

крахмал;

растительные пищевые волокна или гидроколлоиды.

Эти вещества связывают воду, поэтому продукт получается более сочным и более дешевым в производстве — часть дорогого мяса заменяет вода, которую нужно удержать.

Откуда берется розовый цвет воды

Если во время варки вода приобретает розовый оттенок, это тоже не обязательно признак опасности. Чаще так вымываются пигменты мяса вместе с небольшим количеством нитрита.

Нитрит – стандартный ингредиент в мясопереработке, который формирует характерный розовый цвет вареных колбас, ведь бледные изделия хуже покупают. А вот очень интенсивная окраска может свидетельствовать о неустойчивой рецептуре или недостаточно качественном производственном процессе.

Можно ли доверять этому тесту

Ни один из этих признаков не дает оснований делать вывод о качестве продукта. Хорошая сосиска тоже может немного увеличиваться в объеме во время нагревания, а некачественная – снаружи вести себя привычно.

Гораздо больше о реальном составе говорит маркировка: высокое содержание мяса, краткий список ингредиентов и отсутствие большого количества наполнителей.

Ранее "Телеграф" писал, что в дешевой вареной колбасе часто присутствует мясо механического обрушения — продукт из перемолотых костей, кожи и жира. Визуально отличить такую колбасу от обычной практически невозможно, поэтому единственный надежный способ узнать его наличие – это прочитать состав на упаковке.