Ни копейки на генераторы: департамент по работе с активами Днепра свалил подготовку к блэкаутам на других

Данное структурное подразделение не занимается этим вопросом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Департамент работы с активами Днепровского городского совета не выделил ни копейки на топливо для резервных генераторов коммунальных предприятий в 2026 году. Другие структурные подразделения горсовета выделили деньги на горючее для резервных автономных источников питания лишь для здравоохранительных заведений и одного спортивного КП.

Об этом сообщил директор Департамента работы с активами Днепровского городского совета Дмитрий Мовшин в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". В Департаменте отметили, что занимаются вопросами эффективного землеустройства и градостроительства, а деньги на топливо для генераторов в этому году не выделялись.

Департаментом бюджетные средства в течение 2026 года не выделялись и не тратились на закупку топлива для резервных генераторов коммунальным предприятиям. Дмитрий Мовшин

Кроме того, в организации отметили, что не являются распорядителями информации ни по оборудованию котельных когенерационными установками (мини-электростанции, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива), ни по обеспечению города водой и водоотведением.

Дмитрий Мовшин ответил на запрос "Телеграфа"

Напомним, в рамках подготовки к следующей зиме на фоне вероятных ударов РФ по энергетической системе 84% котельных и теплораспределительных пунктов (ТРП) в Днепре были оборудованы резервными дизельными генераторами. Правда, возникает вопрос, чем их будут заправлять.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Днепре расходуются бюджетные деньги. Средства осваиваются через подозрительные тендеры, фирмы-однодневки и исчезающих собственников.