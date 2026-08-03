Львовские курорты высыхают: топ-3 локации, где можно купаться в жару (карта)

Собрали три популярных локация с ценами и условиями для посетителей

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Волна летнего зноя надвигается на Украину и во Львовской области уже есть последствия — в Яворивском национальном природном парке ограничили купание в рекреационной зоне "Верещица". На месте когда-то полноводного озера – болото. Все из-за длительной жары и отсутствия достаточного количества осадков. Но это не единственная возможность покупаться менее чем в 20 км от Львова — подобрали для читателей три места на разный кошелек.

Где отдохнуть на Львовщине у воды

Дикий отдых на пляже: озеро Шутер (Суховоля)

В Суховоле несколько озер, однако наибольшую в сети популярность имеет озеро Шутер. Рекомендуют не ожидать сервиса, но все нужно везти с собой – это, по сути, дикий пляж. В то же время на карте рядом есть заведение питания.

Озеро Шутер/ zaxid.net

Отдых на природном водоеме: "Львовская Швейцария"

Отель "Львовская Швейцария" предлагает не только номера — он расположен на берегу озера. Находится он у Давыдова. Здесь оборудован песчаный пляж, беседки с мангалом, а также можно привозить свою еду. Работают с 10 до 22. Цены на вход – с понедельника по четверг для взрослых и детей от 120 см – 150 грн, пятница и выходные – 250 грн. По 150 грн платят проживающие в гостинице, участники боевых действий и люди с инвалидностью.

Озеро "Бухты викингов": больше развлечений

Озеро комплекса "Бухта викингов" — тоже естественное, здесь обустроен песчаный пляж. Если проживать в доме или апартаментах, пляж входит в стоимость. На сайте заведения отдельно указано, что вход в воду пологий. Вход на территорию – 100 грн, пользование пляжной зоной – 500 грн. В этот список входит купание в озере, детский городок, душ и туалет.

Пляж комплекса "Бухта викингов"/ Фото с официального сайта

Что будет с озером Верещица

Заметим, озеро на Яворовщине в таком состоянии по меньшей мере неделю — у "Телеграфа" есть снимок водоема в "Верещице" датированный 25 июля. На нем уже видно, что озера нет, есть редкие лужи в грязи. По словам сотрудников, шансов, что озеро наполнится этим летом, нет.

Озеро в рекреационной зоне "Верещица" 25 июля/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем может обернуться для человека посещение непроверенного пляжа. Кроме бактерий вода может скрывать немало неожиданностей.