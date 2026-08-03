Умеров получит новую работу: что такое СВР и чем он там будет заниматься

Еще неделю назад Зеленский определил для него другие приоритеты.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки Украины. Он будет отвечать за работу одного из ключевых органов, который обеспечивает государственное руководство информацией о внешних угрозах, деятельности иностранных спецслужб и процессах безопасности за пределами Украины.

"Умеров Рустем будет и дальше координировать эту работу и чтобы у него было больше возможности заниматься именно такими вопросами, и дипломатией, и процессом переговоров и с США, и с другими определенными партнерами, а также переговорами по окончании войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", — сказал президент Владимир Зеленский после слов о международном сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в теме дронов.

Еще неделю назад Владимир Зеленский говорил, что Рустем Умеров в СНБО сосредоточится на коммуникации с международными партнерами, переговорах, развитии сотрудничества между разведывательными сообществами Украины и союзников, реализации программ, в частности Drone Deals и украинской антибалистической программы "Фрея", а также что "Рустем Умеров получил дополнительные задачи по работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Залива".

Чем занимается Служба внешней разведки Украины

Служба внешней разведки является разведывательным органом, который действует за пределами страны в сферах внешней политики, экономики, военно-технического развития, науки и технологий, информационной безопасности, экологии и кибербезопасности.

Основная задача СВР – получение, анализ и передача разведывательной информации государственным органам для принятия решений в сфере национальной безопасности.

Служба также:

выявляет внешние угрозы национальной безопасности Украины, в частности в киберпространстве;

проводит специальные мероприятия по противодействию угрозам и разведывательно-подрывной деятельности против Украины;

принимает участие в обеспечении безопасности украинских дипломатических учреждений за границей;

способствует контрразведывательному обеспечению зарубежных представительств Украины;

участвует в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и другими внешними угрозами;

осуществляет контроль в сфере международных передач товаров военного назначения и двойного использования;

сотрудничает с разведывательными органами иностранных государств и организациями.

Заметим, что сейчас Службой внешней разведки руководит и.о. главы СВР Олег Луговский, назначенный на эту должность 4 февраля.

СВР во время войны

Зеленский в день профессионального праздника хвалил ведомство за дипстрайки по территории России: "Спасибо за информацию, за аналитику и за боевую работу – за дипстрайки, которые осуществляются силами СВР. Понимаем, что потенциал службы внешней разведки значительно больше. Перспектива для вас – это внешние операции не просто влияния, не просто для получения данных, получения агентов, а реальные боевые и другие асимметричные операции, необходимые для защиты интересов Украины. Именно такой потенциал у вас есть. Будем так и развивать нашу внешнюю разведку".

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров

Рустем Умеров родился в семье выходцев из Крыма в Узбекистане. С 2006 года занимался политикой в Крыму, был причастен к нескольким фондам и компаниям. С 2019 года – народный депутат Украины. В 2021 году награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени, вошел в делегацию на переговорах с Россией. В 2022 году потерял мандат, а также был назначен на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

В 2023 году был министром обороны, секретарем СНБО стал в июле 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фамилия Умерова фигурировала в расследовании НАБУ и САП — операция "Мидас". Умеров отверг обвинения в связях с Тимуром Миндичем.